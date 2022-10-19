«مستثمرى أكتوبر»: التنسيق مع التنمية الصناعية لتحصيل رسوم لصيانة الطرق والمرافق عند تجديد الرخصة

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وكيل مجلس أمناء المدينة، عن التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحصيل رسوم لصيانة الطرق وكل المرافق، إضافة إلى وضع خطة لتنمية موارد تُحقق دخلا مٌستداما لتنمية المناطق الصناعية، وتحديث الخدمات بها باستمرار، عند قيام أصحاب المصانع بتجديد الرخصة.

وقال “خميس” -فى تصريحات اليوم- إنه سيتم تنفيذ منطقة مركزية لخدمة المستثمرين تشتمل على منطقة خدمات متكاملة من قاعات تصلح للمحاضرات والإجتماعات وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم، إضافة إلى قاعات للمؤتمرات ومركز لخدمة المستثمرين، إلى جانب تحديد أماكن مخصصة للطعام وتوحيد مناظر سيارات الأطعمة المتنقلة تليق بالعاملين بالمصانع.

وكان مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر قد استعرض خلال جلسة انعقاده الشهرية، بمقر الجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر دراسة تطوير المناطق الصناعية بالمدينة، والتي تم الانتهاء منها بالتعاون مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة ومحمود برعى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خيس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر ووكيل مجلس الأمناء وكافة أعضاء مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة وممثلى الجهات المعنية.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر ووكيل مجلس أمناء المدينة عن ملامح تلك الدراسة والتي انتهت بوضع خطة متكاملة لعملية التطوير كى تتوافق المناطق الصناعية مع كافة المعايير العالمية وتٌصبح مناطق تحقق مفهوم المدن الصناعية المستدامة.

وأكد خميس، أنه يجرى الآن التجهيز لوضع خطة تنفيذية لبنود الدراسة والتي بموجبها تم الاتفاق على عمل 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، والتحكم في مراقبة كافة المناطق الصناعية لمنع سيارات نقل المخلفات من تجاوزات إلقائها في غيرالأماكن المخصصة لها.