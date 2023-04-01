مستثمرو جنوب سيناء: توقعات بتزايد السياحة الوافدة لمصر خلال الصيف بعد قرار منح التأشيرات عند الوصول

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن منح مصر التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 185 دولة بعد إضافة الصين، الهند وإيران لقائمة الدول السابقة قرار جيد للغاية وسيكون له دور كبير في تزايد معدلات السياحة الوافدة لمصر خاصة في موسم الصيف.

وأضاف – في تصريحات – أن حزمة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات من المطارات للعديد من الدولة المستهدف جذب سياحة منها وأيضا الموافقة على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ 700 دولار سيجعل هناك مرونة في إجراءات السفر إلى المقصد المصري لمواطني الدول الراغبين في زيارته وخاصة مدينة شرم الشيخ التي ستعود إلى سابق عهدها في نسب الإشغالات.

ولفت إلى أن هذه القرارات سيكون لها دور كبير في تنشيط جميع الأنماط السياحية في مصر من سياحة ثقافية وكلاسيكية وشاطئية وترفيهية وعلاجية حسب احتياجات مواطني هذه الدول المختلفة.

وأكد أن الدولة تتبنى خططا ونهجا قويا ومتميزا بهذه القرارت نحو الوصول إلى نسبة نمو من 25% إلى 30% سنويا وصولا إلى 30 مليون سائح في 2028.

وشدد “عبد اللطيف” على ضرورة الاستعداد بزيادة رحلات الطيران إلى الوجهات المستهدفة وكذلك لابد من تشغيل مطار سفنكس بكامل طاقته لاستيعاب السياحة الوافدة عقب قرار منح التأشيرات وافتتاح المتحف المصري الجديد.

ونوه بأنه إذا تمت مضاعفة عدد رحلات الطيران وزيادة طاقة الطيران العارض والتوسع في زيادة عدد الغرف الفندقية وما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية متعددة خاصة مع قرارات منح التأشيرات عند الدخول مباشرة الذي سيجعل رقم 30 مليون سائح بحلول 2028 سيتضاعف.