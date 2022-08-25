مستثمرو الطاقة الشمسية يناشدون الحكومة التدخل لإنقاذهم من نقص المكونات والإغلاق

قالت جمعية تنمية الطاقة “سيدا” إن حالة من القلق تسود مستثمري الطاقة الشمسية في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار (الإنفرترز) والكابلات ولوازم إنشاء المحطات والسخانات الشمسية.

وابدت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) في بيان اليوم، تخوفها الشديد من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتأثيرها على صعوبة فتح الإعتمادات المستندية .

حاتم توفيق رئيس شركة كايرو سولار وعضو سيدا

وأوضحت الجمعية، ان الدولة تنادي بترشيد إستهلاك الكهرباء توفيرا للغاز الطبيعى، بهدف تعظيم الإستفادة منه في التصدير والتوسع في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عموما والطاقة الشمسية بشكل خاص، وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكدت اننا على أعتاب استضافة قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ، وينبغي على الدولة العمل على معالجة النقص الحاد في مكونات محطات الطاقة في مصر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ومنها” الخلايا الشمسية، ومحولات التيار ( الإنفرتر)، وكابلات التيار المستمر، وسخانات المياة بالطاقة الشمسية، ومكونات الحماية .

وقال حاتم توفيق عضو جمعية سيدا ، ان المكونات السابقة والتي يوجد بها عجز مكونات لا يتم تصنيعها في مصر، رغم ان هناك عدد من مصانع تجمع الخلايا الشمسية لكن انتاجها لا يكفي حاجة البلاد من الخلايا الشمسية .

وطالبت سيدا، الحكومة المصرية بضرورة تسهيل عملية استيراد مكونات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتخفيف اجراءات تدبير العملات الأجنبية لتلبية طلبات المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة .

وناشدت الجمعية رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وباقي الجهات، بسرعة اتخاذ الاجراءات و القرارات اللازمة في مطالب الشركات والمستثمرين من أجل استكمال المشروعات ومنها المشروعات القومية المسندة للشركات أو المشروعات المزمع تسليمها قبل إنعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم.

واكدت سيدا، علي بذل كافة الجهود الممكنة لضبط آليات السوق و البنية التشريعية للصناعة، للوفاء بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتوطين و نقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة و مواصلة الحوار مع الجهات ذات الصلة و المستثمرين و الشركات وممثليهم للوصول إلى استراتيجية وطنية واضحة للطاقة المتجددة في مصر.