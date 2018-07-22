مستثمرو الصعيد: نحن فى ورطة بسبب مطاردة مأموري الضرائب

أحمد اللاهونىطالب مستثمرو الصعيد، وزير المالية الدكتور محمد معيط، النظر بعين الاعتبار فى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على كافة المبانى والمنشآت الصناعية بمدن الصعيد.وأكد المستثمرون، أن الصعيد فى ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين، بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الح

أحمد اللاهونى

طالب مستثمرو الصعيد، وزير المالية الدكتور محمد معيط، النظر بعين الاعتبار فى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على كافة المبانى والمنشآت الصناعية بمدن الصعيد.

وأكد المستثمرون، أن الصعيد فى ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين، بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإدارى على المنشآت الإنتاجية.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية فى ظل التحديات التى يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين، مضيفًا “نحن لا ننكر الحوافز التى حصلنا عليها من إعفاءات وتسهيلات وغيرها، إلا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم”.

وتابع: “كيف تمنحنى الدولة أراضى مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا، على شيئ لم أمتلكه، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية فى “الكوثر” هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري.

من جانبه، قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة، إن الضرائب العقارية على المصانع عبئ لا يتحمله أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا.

وأوضح أن فرض ضرائب عقارية على الأراضى التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعية فى الصعيد معفاه من الضرائب.

وشدد حمزة على ضرورة استمرار الدعم الذى بدأته الدولة لمستثمرى الصعيد فيما يخص الحوافز والتسهيلات، موضحًا أن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع أمر حتمى حتى لا يهرب المصنعين من الاستثمار فى تلك المحافظات ويلجأون إلى مناطق أخرى.