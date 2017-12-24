مستثمرو الخيول يطالبون برفع الحظر عن التصدير للاتحاد الأوروبى

الصاوي أحمدطالبت جمعية أصالة لتنمية الخيل العربي الأصيل دول الاتحاد الأوروبي والوطن العربي برفع الحظر كليا عن صادرات الخيل العربي المصري الذى يتم تصديره من مصر لدول مختلفة بالعالم .جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلي مستثمري الخيل العربي الأصيل في مصر استعداد لاطلاق مؤتمر لتنشيط سيا

الصاوي أحمد

طالبت جمعية أصالة لتنمية الخيل العربي الأصيل دول الاتحاد الأوروبي والوطن العربي برفع الحظر كليا عن صادرات الخيل العربي المصري الذى يتم تصديره من مصر لدول مختلفة بالعالم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلي مستثمري الخيل العربي الأصيل في مصر استعداد لاطلاق مؤتمر لتنشيط سياحة الخيل العربي الأصيل بمدينة الغردقة خلال النصف الأول من 2018 القادم.

وقال الدكتور يسري رضوان، رئيس جمعية أصالة للخيل العربي واستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه اهتمام بعودة تصدير الخيول العربية بعد توقفها ٧ سنوات منذ ٢٠١٠ وهو ماحدث بالفعل .

وأضاف أن الدول الأوروبية حظرت استيراد الخيول من مصر، ثم تلتها الدول الخليجية والعربية، منذ عام ٢٠١٠، لتعود مرة أخرى في ٧ اغسطس ٢٠١٧، بعد جهود الرئيس السيسي و القوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الدول الأوروبية وضعت ١٩ شرطا قاسيا من أجل عودة الاستيراد من مصر، منوها إلى أننا في مرحلة رفع الحظر مؤقت، متوقعا رفع الحظر نهائيا في النصف الأول من ٢٠١٨.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الوهاب المتحدث الرسمي لجمعية أصالة لتنمية الخيول العربية، إن مهرجان الخيول العربي في منطقة الشرق الأوسط يتضمن احتضان الخيول، وإلقاء الضوء عليها، وتمثل مصر رقم واحد في العالم في هذا المجال.

وأضاف عبد الوهاب أنه تم رفع الحظر في استثمارات الخيول من الخارج بشكل جزئي ، وبدأ التصدير للخيول العربية،وأوضح انه يوجد 10 آلاف رأس خيل في مصر و250 مزرعة لتربية الخيول.

قال وليد حبيب، المتحدث الإعلامي لجمعية أصالة الخيل العربي، أن مؤتمر الاستثمارات في الخيل والذي سيقام في مارس المقبل بصدد مؤتمر بسيط يطرح نبذه عن أهمية الخيول العربية التي تعد ضمن الملف الاقتصادي الهام لمصر.

وأضاف “حبيب”ان الركود الاقتصادي الذي حدث منذ ثورة 30 يونيو الماضية أحدث الكثير من المعوقات في الاقتصاد المصرى مع وجود رئيس يعمل جاهدا على إصلاح ملف الإقتصاد، فضلا عن ملف الأمن والأمان الذي يعد من اهم الملفات التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن ملف السياحة مرتبط ارتباطا وثيقا بالخيل العربي، مشيرا الى أن الجمعية ستدعوا لجان من داخل وخارج مصر للعمل على هذا الملف.