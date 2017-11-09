مستثمرو الخليج باعوا أسهمًا بقيمة 17.6 مليار دولار في أسبوع

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن باع المستثمرون في البورصات الخليجية أسهمًا بقيمة 17.6 مليار دولار منذ بداية الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، السبت الماضي، في إطار حملة قالت إنها لمكافحة الفساد، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج". وأضافت بلومبرج أن تلك المبيعات تسببت في

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





باع المستثمرون في البورصات الخليجية أسهمًا بقيمة 17.6 مليار دولار منذ بداية الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، السبت الماضي، في إطار حملة قالت إنها لمكافحة الفساد، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرج”.

وأضافت بلومبرج أن تلك المبيعات تسببت في خفض القيمة السوقية للبورصات الخليجية إلى 900 مليار دولار.

وأوضحت أن صافي مبيعات المستثمرين الخليجيين في بورصة دبي وحدها، يوم الثلاثاء الماضي فقط، بلغت 92.5 مليون دولار، وهو أعلى معدل بيع تم تسجيله منذ فبراير الماضي.

وكانت لجنة لمكافحة الفساد يرأسها محمد بن سلمان ولي عهد المملكة ونجل ملكها سلمان بن عبدالعزيز، قد شنت حملة منذ السبت الماضي، واعتقلت على إثرها عشرات الأمراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال، بينهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله نجل الملك السابق والذي أطيح به من رئاسة “الحرس الوطني” وهي فرقة عسكرية قوية في السعودية.

وينظر محللون إلى الحملة باعتبارها خطوة لتمهيد نقل السلطة من الملك سلمان إلى نجله الأمير محمد.