«مستثمرو الألبان» يتوقعون زيادة الصادرات إلى السوق الإماراتية بنسبة 15%

توقع عدد من المستثمرين بقطاع الألبان والأجبان فى مصر بتطور العلاقات المصرية الإماراتية زيادة حجم الصادرات الفترة المقبلة إلى السوق الإماراتية بزيادة تقارب %15، خاصة فى ظل التسهيلات التى تقدمها السوق الإماراتية لاستقبال المنتجات المصرية من الجبن والألبان.

وقال عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لمنتجات الجبن والألبان، إن السوق الإماراتية من أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجات الجبن والألبان المصرية، ويمتلك فكرًا اقتصاديًا من الدرجة الأولى.

وأضاف قتيلو لـ«المال»، أن شحن المنتجات المصدرة إلى الإمارات يستغرق يوما أو يومين فقط بسبب سهولة الإجراءات المتعلقة بتوريد الجبن والألبان التى اتخذتها الإمارات لتسهيل عملية التصدير إليها.

وأشار إلى أن إدارة هيئة موانئ دبى فى الإمارات تمنح تيسيرات فى تعاملاتها مع الدول المصدرة إليها وتوفر جميع السبل التى تسهل التصدير إليها.

وأكد قتيلو أن ارتفاع أسعار الدولار يعطى مصر ميزة تنافسية فى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأخرى.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان بداية من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

فى سياق متصل، قال سعيد بدر، رئيس مجلس إدارة مصنع أطايب البدر لمنتجات الجبن والألبان، إن العلاقات المصرية الإماراتية تميزت على مدار الأعوام الماضية، خاصة فى مجال تصدير منتجات الألبان والجبن.

أضاف بدر أن الإمارات قامت بتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول منتجات الألبان والجبن إليها، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الصادرات من الجبن والألبان الفترة القادمة للإمارات بنسبة %15.

وأشار إلى أن أبرز التسهيلات التى يقدمها الجانب الإماراتى تتضمن إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركى بشكل سريع، وعدم التشدد فى المواصفات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى حجم التصدير إلى السوق الإماراتية بكميات أكبر من منتجات الألبان والجبن.