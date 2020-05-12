مستثمرون يقررون توسعة أعمالهم بمصر و«سوميتومو» تبدأ بمصنع في العاشر من رمضان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية في إطار نهج الحكومة الذي يستند على التواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص؛ من أجل فتح النقاش والحوار حول التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” المستجد على الاقتصاد المصري، وطرق التحرك بعد زوال هذه الأزمة وتحويل المحنة إلى منحة.

حضر اللقاء كل المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مجدي، المدير التنفيذي لشركة ” سوميتومو”، وأشرف بكري، المدير التنفيذي لشركة “يونيليفير”، وضياء الدين يحيي، المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم، والدكتور “هيرفيه ماجدييه”، المدير التنفيذي للتجزئة بالشركة، ووليد شتا الرئيس الإقليمي ( مصر وشمال إفريقيا) لشركة “شنايدر إليكتريك”، وشريف عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” شنايدر”.

بدورهم، عبر المستثمرون عن سعادتهم بتواصل النقاشات مع الحكومة، مؤكدين أنهم يسعون من خلال طرح أفكارهم ورؤاهم على الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوصل لنقاط اتفاق كثيرة حول الاستثمار في مصر وزيادة حجم أعمال شركاتهم بها.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة سوميتومو: “سبق لنا الالتقاء بكم، ووعدناكم منذ شهور بإنشاء مصنعين جديدين في 6 أكتوبر وبورسعيد، ولقد وفينا بالوعود، وتم بالفعل تشغيل المصنعين، وبهما 2500 عامل حالياً”.

كما لفت المدير التنفيذي للشركة إلى أن أزمة فيروس “كورونا” المستجد أثرت سلبياً بصورة واضحة على معظم مصانع الشركة حول العالم، لكن الجهود التي بذلتها الحكومة في هذه الفترة أسهمت في أن نقف هنا في مصر على أرضية صلبة.

وأضاف: شركتنا العالمية أكدت أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة في مصر، وسنتوسع في إنشاء مصنع جديد بعد 6 أشهر بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات وسيتم تصدير إنتاجه إلى أوروبا، ونخطط إلى أن يستوعب المصنع 3500 فرصة عمل، باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، مناشدا الاستمرار في صرف دعم الصادرات دون توقف.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الأراضي الجاهزة لإقامة هذا المصنع، وأنه سيتواصل بنفسه مع وزير الإسكان؛ لسرعة تخصيص أرض المصنع.