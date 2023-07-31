مستثمرون يطالبون بمبادرة لتمويل الطاقة الشمسية للخروج من نفق تخفيف الأحمال

طالب عدد من مستثمرى الطاقة الشمسية الحكومة بضرورة الإعلان عن مبادرات جديدة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وإعفاء كافة مشروعاتها من الرسوم والضرائب.

وأكد المستثمرون ضرورة إعفاء مكوناتها من الرسوم الجمركية لسهولة الاستيراد أو تشجيع تجميع الخلايا وبدء التصنيع لبعض المكونات فى السوق المحلية، مما يشجع على نمو سوق الطاقة الشمسية لاسيما وإنها قد تستخدم فى تحلية مياه البحر او انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضى استمرار أزمة تخفيف الأحمال حتى نهاية أغسطس المقبل على خلفية ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة مؤخراً تشهدها مصر تسببت فى زيادات تاريخية فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وجاءت تلك الإجراءات فى ظل نقص الوقود وتراجع إنتاج الكهرباء لمجابهة الطلب فى كافة القطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية، مما رفع الطلب على الطاقة الشمسية مؤخراً بشكل ملحوظ للحفاظ على مستويات الإنتاج فى المصانع.

ووصف البعض الطاقة الشمسية بأحد أبرز حلول الأزمة الحالية لامتلاكها العديد من المزايا أبرزها توفير الوقود وتكلفة استخراجه والحفاظ على «الأحفوري» للصناعة والأجيال المقبلة.

كما أن الطاقة الشمسية تعمل على خفض الانبعاثات الحرارية وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة،مما يقلل الضغوط على الحكومة مما يقلل من دعم الطاقة التى تتكبده سنويا، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تكون أحد الحلول لتصدير الطاقة النظيفة للخارج وتحويل مصر لمركز إقليمي.

قال المهندس عمرو بيبرس رئيس شركة ماريزاد العاملة فى مجال الطاقة الشمسية إن الأزمة الحالية تبرز أهمية الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى خاصة الشمسية منها لأنه يمكن لكافة المستهلكين اللجوء إليها أعلى المنازل أو فى القطاع الزراعى أو المصانع وتحويل كافة المشتركين إلى منتجين للطاقة بدلاً من مستهلكين كما تفعل ألمانيا وغيرها من الدول.

وأشار بيبرس إلى أن الحكومة يمكنها الخروج من الأزمة وعدم تكرارها فى المستقبل إذا قامت بتقديم تسهيلات للمشتركين للتحول إلى الطاقة الشمسية مما يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يرفع من نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ويخفض نسب الانبعاثات الحرارية مما قد يساهم فى حصول مصر على قروض خضراء خلال السنوات المقبلة.

وأكد بيبرس أن الطاقة الشمسية نظيفة وتساهم أيضاً فى تقليل الانبعاثات مما يقلل من درجات الحرارة التى تسببت فى صعود تاريخى للاستهلاك الكهربائى والذى اقترب من 36 ألف ميجاوات ما تسبب فى قيام الحكومة بتخفيف الأحمال نتيجة نقص الوقود.

وأوضح أن أسعار الطاقة الشمسية فى تراجع مستمر نتيجة قيام المصانع بإنتاج «خلايا» أكثر كفاءة وأقل سعراً حيث انخفضت عالمياً بنسبة تصل لنحو %30 مؤخراً.

قال أحمد حمدى رئيس شركة أفريقيا باور للطاقة الشمسية إن الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا حاليا على خلفية تخفيف الأحمال من جانب الحكومة لعدد من القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية مما يؤثر على البعض والذين يستخدمونها لتجنب الانقطاعات فى ظل ارتفاعات درجات الحرارة بشكل كبير مؤخراً.

وأوضح حمدى أن الطاقة الشمسية يمكنها تقديم حلول كثيرة للقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية، كما أنه يمكنها إزالة العبء من على كاهل الشبكة القومية للكهرباء لأنها ستقلل الأحمال خاصة أغلب أوقات النهار، مما يوفر كميات الوقود لأوقات أخرى منعاً لانخفاض الانتاج مما يسهم فى حل أزمة الكهرباء.

وطالب حمدى الحكومة بضرورة الإعلان عن مبادرة لتوفير التمويل لصالح تدشين مشروعات شمسية للقطاع الزراعى لرى الأراضي، خاصة مع احتياج القطاع للطاقة الكهربائية لتشغيل الطلمبات بشكل مستمر لرى أراضيه.

وأضاف أن ذلك يساهم أيضاً فى زيادة الناتج المحلى والصادرات المصرية وتوفير الوقود الأحفورى وغيره من الأعباء على المستثمرين الزراعيين والفلاحين، كما أنه يزيد من استصلاح الأراضى على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار إلى ان الطاقة الشمسية يمكنها القيام بتحلية مياه البحر أيضاً مما يوفر الطاقة الكهربائية ويقلل الاستثمار فى توسعة الشبكات الكهربائية وخطوط الطاقة إلى الأماكن الساحلية والنائية،على خلفية إمكانية تدشين المشروعات الشمسية وسط الصحراء مما يقلل الضغط على الشبكة القومية ويمنع ضخ مزيد من الاستثمارات فى مد الشبكات إلى تلك المناطق النائية، وأيضا من الممكن التوسع فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر الطاقة الشمسية.

قال المهندس أحمد نجيب المدير التجارى لشركة سمارت SES العاملة بمجال الطاقة المتجددة إن هناك تراجعا متواصلا فى أسعار الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى %30، مما يجعلها أقل تكلفة بالنسبة للقطاع الصناعى أو الحكومى حال توفير التمويل الخاص عبر القطاعات البنكية وتقديم تسهيلات دون فائدة أو بأقل فائدة بنكية مما يشجع التوسع بذلك المجال، موضحاً أن الكيانات المصنعة للخلايا بدأت فى إنتاج خلايا شمسية بكفاءة مؤخرا وأعلى مما سبق.

وأضاف نجيب أن هناك صعوبة فى استيراد مكونات الطاقة الشمسية حاليا نتيجة صعوبة تدبير الدولار بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية فى الإفراج الجمركى، مشيراً إلى أن هناك %75 تراجعا فى الكميات المتوافرة حاليا من الخلايا الشمسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحاً أنه مع زيادة الطلب مؤخراً فقد يحدث أزمة فى توفير الخلايا للعملاء أو تنفيذ مزيد من المشروعات حال استمرار ارتفاع الطلب.

وأشار إلى أن سعر تدشين محطة شمسية بقدرة 5 كيلووات تقوم بإنتاج نحو 750 كيلووات ساعة شهرياً يصل إلى نحو 150 ألف جنيه.

طالب ضرورة قيام الحكومة بتوفير تمويل لكافة القطاعات وبأنظمة تساعد على التحول إلى الطاقة المتجددة حتى لا تكون عبء على المستهلك وأن تكون مشجعة لتحقق سرعة دوران الأموال فى أٌقرب وقت ممكن.

قال المهندس كريم حماد رئيس شركة إنفينيتى إليكتريك إنه ينبغى على الحكومة إعفاء مشروعات الطاقة المتجددة من الضرائب والجمارك والرسوم سواءً عند الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التركيب مما سيوفر مليارات الجنيهات على الحكومة طوال مدة عمر المشروع ويرفع العبء من على كاهلها فى توفير الطاقة الكهربائية لشريحة كبيرة من المستهلكين.

وأضاف حماد أن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تتمتع بسطوع للشمس طوال العام مما يمكنها من تصدير الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، كما أنها تعد من المشروعات التى تساهم فى خفض نسبة الانبعاثات الحرارية مما يسهم فى تقليل حدة ارتفاع درجات الحرارة وبطريقة مستدامة.