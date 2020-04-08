مستثمرون يشيدون بقرار «المركزى» إلغاء القائمة السوداء للشركات

وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، الأمر الذى سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن

أثنى مستثمرون ورجال أعمال على قرار البنك المركزى بإلغاء القائمتين السوداء للشركات، والسلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، الأمر الذى سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

محرم هلال: إجراءات غير مسبوقة.. والبنك يفعل ما فى وسعه لدعم الصناعة

قال الدكتور محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، رئيس مجموعة سوبريم القابضة، إن قرارات البنك المركزى غير مسبوقة، وتعطى فرصة لمجتمع الصناعة للعمل وزيادة الإنتاج.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، فى تصريحات لـ«المال» لا يوجد أفضل من هذا -على حد تعبيره- فالبنك المركزى يفعل ما فى وسعه لدعم الصناعة.

سمير عارف: خطوة إيجابية.. ومردودها لن يظهر إلا بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها

وأكد سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، أن القرارات إيجابية، وتفتح شهية الصناعة، لكن مردودها لن يظهر إلا بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، عقب انتهاء أزمة كورونا.

ولفت عارف إلى أن هناك قطاعات كبيرة مثل الصناعات الهندسية تكاد تكون حركة الدوران فيها منعدمة، بسبب ضعف القوة الشرائية ، وعزوف المستهلكين عن شراء جميع المنتجات بخلاف الأكل والدواء.

ورأى بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المركزى قام بدوره بتقديم كل التسهيلات والمبادرات الفعالة والداعمة للصناعة.

وطالب رجال الصناعة بدور أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة الفئات المتعثرة، التى عليها اقتناص الفرصة، فالآن لا يوجد أزمة فى التمويل.

وشدد العادلى، على أهمية أن يقوم أصحاب المصانع المتعثرة ببحث أوجه الخلل داخل مؤسساتهم، التى قد تعود فى الأساس إلى سوء إدارة، وهنا وجب عليهم اتباع نظم التطوير عبر إعادة هيلكة الإدارات المتخصصة، سواء المالية أو التسويق، واستخدام التقنيات الحديثة. وأشاد المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، بقرار «المركزى»، مؤكدًا أن البنك بقيادة طارق عامر، لم يألُ جهدًا فى تقديم مبادرات لدعم رجال الأعمال، بهدف تشجيعهم على الإنتاج.