«مستثمرون» يستعدون لإقامة مشروعات فى السوق المصرية

أبدى عدد من المستثمرين المصريين بسلطنة عمان رغبتهم في تنفيذ توسعات استثمارية مشتركة مع الجانب العمانى فى السوق المصرية، لكونها من الأسواق الواعدة التى تستوعب مزيد من فرص العمل والاستثمار فى قطاعات متنوعة ومتميزة.

كشف الدكتور أحمد رضا نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى العمانى فى تصريحات خاصة لـ “المال” عن عزمه ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة تقارب 20 مليون دولار بالتعاون مع الجانب العمانى.

وأضاف أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية البصرية الرياضية على مساحة 2000 متر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض بشأن الحصول على قطعة الأرض حاليا.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال العام القادم وذلك بعد الحصول على قطعة الأرض واستيفاء كافة الموافقات والتراخيص والإجراءات.

وأشار رضا إلى أنه التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لمناقشة فرص تبادل الخبرات لتطوير أداء المستشفيات الحكومية مضيفا أنه قام بزيارة ما يقرب 35 مستشفى تابعة للوزارة .

وقال رضا إنه يستثمر فى سلطنة عمان منذ نحو 17 عاما ولم ينشيء أية مشروعات فى مصر على الإطلاق، إلا أنه جاء ضمن الحضور فى منتدى الأعمال المصرى العمانى.

من جانبها قالت أمنية أسامة أبو حليمة سيدة أعمال مصرية بسلطنة عمان تعمل فى قطاع التجميل والعطور إنها تفاضل حاليا بين سيناريوهين لتنفيذ مشروع جديد لها فى مصر، إما افتتاح وكالة لعلامتها التجارية فى مصر وإقامة عدد من المحال الخاصة لتوزيع منتجاتها محليا،وإما أن تقوم بالتصنيع لدى الغير بالمصانع القائمة المتخصصة .

ولفتت أمنية الى رغبتها فى توزيع منتجاتها فى مصر كونها من الأسواق الاستهلاكية الهامة نظرا لارتفاع تعداد السكان الذى يعتبر فرصة ذهبية للتوسع.