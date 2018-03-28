مستثمرون يستحوذون على 100% من أسهم أراب فاينانس

رضوان: خطة لتطوير الموقع الإلكتروني وتقديم أفكار وخدمات جديدةمصطفى طلعتاستحوذ مجموعة من المستثمرين علي كامل أسهم شركة "أراب فاينانس" لتداول الأوراق المالية.ويتقدم هؤلاء المستثمرين نخبة من خبراء أسواق المال، ومنهم محمد رضوان عضو مجلس الإدارة السابق بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وك

رضوان: خطة لتطوير الموقع الإلكتروني وتقديم أفكار وخدمات جديدة





مصطفى طلعت

استحوذ مجموعة من المستثمرين علي كامل أسهم شركة “أراب فاينانس” لتداول الأوراق المالية.

ويتقدم هؤلاء المستثمرين نخبة من خبراء أسواق المال، ومنهم محمد رضوان عضو مجلس الإدارة السابق بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وكذلك عمر رضوان رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار سابقًا.

وأكد محمد رضوان، الذي سيتولي منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن “أراب فاينانس” تعد واحدة من أهم مصادر المعلومات ذات الثقة والمصداقية لدي الكثير من المتعاملين في أسواق المال، موضحا أن التحالف الجديد لديه خطة طموح للاستفادة من هذة الثقة لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام.

وأكد “رضوان” أن المستثمرين الجدد تعهدوا بضخ سيولة مالية في الشركة وإعادة هيكلة جميع أنشطتها بهدف إعادتها إلي المكانة المتقدمة في نشاط السمسرة، مشيراًً إلى أن فريق العمل بالشركة سيقوم علي تحديث الموقع الإلكتروني والتطبيقات المختلفة وتقديم أفكار وخدمات جديدة تتيح المعلومة بطريقة بسيطة وسريعة في آن واحد .

تجدر الإشارة إلى أن شركة أراب فاينانس تمتلك أحد أهم وأعرق المواقع الإخبارية المعروفة في الوسط المالي إلي جانب نشاطها في مجال السمسرة في الأوراق المالية خاصة التداول الإلكتروني.