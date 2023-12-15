مستثمرون وأصحاب شركات يتفقدون مدينة الجلود بالعاشر من رمضان

استقبلت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان عددا من كبار مستثمري وأصحاب شركات مستلزمات الأحذية، في إطار جولة تفقدية لمبنى المكونات ومستلزمات الإنتاج بالمدينة والذي من المقرر افتتاحه قريبا .

وكشف المهندس محمد زلط نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة – المسئول عن إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان – في بيان اليوم، أن مبنى المكونات بمدينة الجلود يضم 43 وحدة لبيع الخامات والمستلزمات اللازمة لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية للمصانع الموجودة بالمدينة، مؤكدا أن سيساعد على التكامل الصناعي داخل مدينة الجلود بين المصانع المنتجة و شركات مستلزمات الإنتاج.

من جانبه أشاد المهندس مصطفى فخري رئيس الشركة المصرية الإيطالية لصناعة مستلزمات الأحذية وأحد عملاقة صناعة النعال في مصر خلال زيارته لمبنى المكونات بمدينة الجلود بتوفير كافة الخدمات داخل مدينة صناعة الجلود وأنها تعد أكبر تجمع صناعي للقطاع في الوقت الحالي، مؤكدا أن توافر مستلزمات الإنتاج إلى جانب المصانع سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج وسرعة عمل المصانع وعدم تعطلها لشراء خامات من القاهرة، فضلا عن خفض التكلفة لعدم تحمل تعبئة المصانع نقل الخامات إلى المدينة، وبالتالي يتوفر للمصنع جميع احتياجاته في مكان واحد.

وأوضح فخري أن المدينة تساعد في تعميق التصنيع المحلي وذلك يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للاعتماد على الصناعة المحلية للحد من الواردات وزيادة معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة.

وتفقد فخرى خلال زيارته لمدينة الجلود المول التجاري الذي يتم فيه عرض منتجات المصانع من أحذية ومصنوعات جلدية وأشاد بجودة المعروضات وقدرة المنتجات المصرية المعروضة على المنافسة عالمياً، مطالباً بضرورة تخصيص يومين بالمول أسبوعياً للبيع للجمهور بسعر المصنع .

وقال المهندس فضل برامكي رئيس شركة المصنوعات المصرية للكيماويات وأحد كبار مصنعي مستلزمات الأحذية في مصر خلال زيارته لمبنى المكونات إن مدينة صناعة الجلود تشهد طفرة كبيرة في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، ووجود مبنى لبيع مستلزمات الإنتاج والخامات للمصانع سيكون له تأثير إيجابي على سرعة دوران عجلة الإنتاج داخل المصانع.

وأكد أن مدينة الجلود تأسست منذ حوالي 15 عاماً، وتضم مصانع الأحذية من مختلف المستويات منها الأحذية الجلد الطبيعي والأحذية الرياضية إلى جانب المصنوعات الجلدية، مشيرا إلى أن المدينة تضم مصانع كبرى لها باع طويل في هذه الصناعة، ومصانع أخرى يمتلكها شباب بدأوا أول مشروعاتهم من المدينة.

وأوضح أن مراكز التسويق بمدينة صناعة الجلود سواء لبيع المواد الخام أو المنتج النهائي ستساعد على تسهيل الحركة التجارية بالنسبة للمصانع داخل المدينة حيث تساعدهم هذه المراكز في شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وتسويق منتجاتهم النهائية.

وأكد برامكي ضرورة توفير وسائل مواصلات عامة لتسهيل إنتقال العمالة من مدينة الجلود إلى المناطق السكنية والعكس خاصة وأن المدينة يعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل موظف.