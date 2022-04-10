يعتزم تحالف يضم مجموعة من المستثمرين الملائكة تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 100 مليون يورو، على أن يبدأ عمله خلال 18 شهرا.

وقال طارق القاضى، الشريك المؤسس لصندوق «إليكس إنجلز» للاستثمار الملائكى، ومؤسس «قمة تكنى ساميت» لدعم رواد الأعمال، إن الصندوق المزمع يستهدف الاستثمار فى المراحل الأولية من عمر الشركات الناشئة والمعروفة بمرحلة «seed funding» وذلك فى 10 دول مختلفة منها مصر وتونس والمغرب واليونان وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا.

يشار إلى أن «المستثمر الملاك» هو رجل أعمال ثرى يمول شركة ناشئة، مقابل الحصول على سندات قابلة للتحويل لأسهم أو حصص فى المشروع.

وأوضح «القاضى» – فى تصريحات لـ«المال» – أن كل شركة ناشئة ستحصل على تمويلات تتراوح من 100 إلى 300 ألف يورو، لافتا إلى أن الصندوق يسعى إلى جمع قيمة أول إغلاق له مع بداية 2024.

على صعيد آخر، كشف أنه من المقرر تنظيم نسخة جديدة من «قمة تكنى ساميت أوروبا» فى كرواتيا يومى 14 و15 مايو المقبل بمشاركة 300 رائد أعمال وشركات ناشئة مصرية وأخرى من شرق أوروبا، إلى جانب مستثمرين من دول حوض البحر المتوسط مثل المغرب واليونان وإسبانيا وإيطاليا.

وأكد وجود شراكات لصندوق «Alex Angels» مع جهتين حكوميتين أوروبيتين و هما المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ Egypt» و التى تقدم خدمات فى مجال التعاون الإنمائى الدولى، إلى جانب جهة أخرى بهولندا.

يذكر أن مصر جاءت فى المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2021 فى عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية فى الشركات الناشئة المصرية وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منصة «ماجنيت» المتخصصة فى بيانات تمويل المشروعات الناشئة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إذ نجحت فى جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021 بنسبة نمو سنوى بلغت %168 مقارنة مع 2020. بعد قرار رفع سعر الفائدة من جانب «المركزى.