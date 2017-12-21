مستثمرون متعددو الجنسيات يشترون حصة فى بلتون القابضة

رجب عز الدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 18.8 مليون سهم من بلتون المالية القابضة، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه تقريبا.وقالت الشركة فى بيان إن المساهمين الرئيسيين باعوا حصة تبلغ 11.2% من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين لترتفع بذلك نسبة التداول الحر إلى 2

رجب عز الدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 18.8 مليون سهم من بلتون المالية القابضة، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان إن المساهمين الرئيسيين باعوا حصة تبلغ 11.2% من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين لترتفع بذلك نسبة التداول الحر إلى 22.7% لأسهم بلتون بعد إتمام الصفقة.

وأضاف البيان أن مجموعة المستثمرين الجدد تضم مؤسسات أمريكية وعربية ومصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفراد ذوي الملاءة المالية.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة السيولة على سهم بلتون وتدعيم قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية بشكل عام والشركة بشكل خاص فى ظل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

وأسست بلتون عام 2006 وتعمل فى مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بجنيهين للسهم.