مستثمرون : سندفع الرواتب كاملة حتى لو تعطلت المصانع أكثر من أسبوعين

انتقد عدد من المستثمرين تصريحات بعض رجال الأعمال بشأن اضطرار القطاع الخاص إلى خفض الرواتب والاستغناء عن جزء أو تسريح العمال حال استمرار الحكومة فى فرض حظر التحرك على الطرق لأكثر من أسبوعين، مؤكدين أنهم لن يفرطوا فى عامل واحد، وسيدفعون لهم كامل حقوقهم المادية.

من جهته، أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن جميع مستثمرى الصعيد لن يفرطوا فى أى عامل، فهذا الظرف مؤقت ويجب على الجميع التكاتف والمساهمة مع الدولة من أجل الاقتصاد المصرى، وعبور هذه الأزمة.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أن المصانع ستدفع رواتب العمال دون اقتطاع حتى إذا تعطلت عن العمل أكثر من أسبوعين، و«هنعتبره زكاة مال» – بحسب وصفه.

وألمح بعض رجال الأعمال، إلى أن القطاع الخاص مضطر لخفض الرواتب بنسبة كبيرة والاستغناء عن جزء من العمالة، إذا استمرت الحكومة فى فرض حظر التحرك على الطرق لأكثر من أسبوعين.

أسامة حفيلة : لن نسمح لصاحب مصنع بالاستغناء عن عامل واحد

وأوضح أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى مدينة دمياط الجديدة، أنها لن تسمح لصاحب مصنع بالاستغناء عن عامل واحد، ولن يتم تسريح العمال بسبب أزمة التوقف الجزئى التى تشهدها مصر حاليًا نتيجة حظر التحرك على الطرق لمواجهة فيروس كورونا.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إنه لا يوجد مصنع فى المدينة حتى الآن استغنى عن عامل.

وكان أحد رجال الأعمال قد صرح لأحد البرامج التليفزيونية مؤخراً، إن قطاعات استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك وعلى رأسها القطاع السياحى الذى تضرر بشكل كبير.

وأن استمرار الأوضاع بنفس هذه الطريقة مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددا بالإفلاس فى القريب العاجل .

وأكد أن تعطيل الاقتصاد لفترات طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع فئة للانتحار أو تحولها للإجرام.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد دماء اقتصادية حال عدم عودة العمل بشكل طبيعى لتضرر العديد من القطاعات.

وتوقع أن تهبط قيم الشركات الأسبوع المقبل بنسبة %10 ناصحا رجال الأعمال بعدم شراء أسهم فى البورصة.

وأوضح أنه من المؤيدين لعودة العمل بشكل كامل وبقوة بعد انتهاء فترة الحظر، لافتا إلى أن الاقتصاد يجب أن يعود للعمل بسرعة.

فى السياق نفسه، أكد حسن مبروك، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ومدير عام مصانع يونيفرسال، أن شركته ضد تسريح العمالة فى مثل هذه الظروف التى يجب فيها على الجميع إعلاء مصلحة الوطن على تحقيق المكاسب.

«مستثمرى بدر»: نحاول امتصاص آثار الأزمة الحالية وعدم الإضرار بالموظفين

واتفق معهم فى الرأى، بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، الذى أكد سعى مصانع المدينة دائمًا إلى الوفاء بحقوق العمالة، لعدم تأثرهم بالأزمة الحالية.

ولفت إلى أن الشركات تحاول بقدر الإمكان امتصاص آثار الأزمة الحالية وعدم الإضرار بعمال الإنتاج، أو حتى العمالة الموسمية.