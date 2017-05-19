مستثمرون سعوديون لسحر نصر: سنرفع استثماراتنا بمصر لـ51 مليار دولار

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، وكل من عبد الرحمن الشربتلى وعبد الاله كعكى، ومحمد البلاع، وفهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوى

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، وكل من عبد الرحمن الشربتلى وعبد الاله كعكى، ومحمد البلاع، وفهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية.

وأشارت الوزيرة إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ودعت الوزيرة، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين.

واعرب المستثمرون السعوديون، عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية فى صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر، حيث يعتزم مجلس الاعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

وتحتل السعودية المرتبة 2 ضمن قائمة الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية، إذ يبلغ عدد الشركات 4120 شركة ومساهمة الجنسية في رأس المال المصدر 6.120 مليار دولار.

ووفقًا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 1317 شركة بالقطاع الخدمي، و823 بالقطاع الصناعي، و736 بالقطاع الإنشائي، و 348 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و308 بالقطاع السياحي، و477 بالقطاع الزراعي، و111 بالقطاع التمويلي

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وأكد الشيخ صالح كامل، أنه يستثمر فى مصر منذ سبعينات القرن الماضى، وأن الاستثمار بها مربح ودعم للعالم العربي والإسلامي، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وقال “كامل”: “رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرا، لأن لهم نسبا وصهرا، وأقرب شعبين فى العالمين العربى والاسلامى هم مصر والسعودية، ومعظم المستثمرين السعوديين من عشاق مصر، وهم يعشقونها عشقا يدعو الله أن لا يشفيهم منه”.

وأضاف: “نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، لأن مصر والسعودية هى بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادى واحد”، مشيرا إلى أن مجلس الاعمال المصرى والسعودى سيعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر.