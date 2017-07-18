مستثمرون: رفع أسعار الفائدة يلتهم عوائد مشروعات الطاقة الشمسية

❏ «كايرو سولار»: يدفع الصغار لإيداع أموالهم بالبنوك بدلاً من استثمارهاعمر سالمقال مستثمرون، فى أعقاب الزيادة التى أقرها "المركزي" على الاقتراض %2، إن القرار يلتهم عوائد الاستثمار فى الطاقة الشمسية، ويرفع التكلفة التى يتحملوها بما يتراوح ما بين من 5 إلى %7.وطالب المستثمرون بضرورة اس

❏ «كايرو سولار»: يدفع الصغار لإيداع أموالهم بالبنوك بدلاً من استثمارها

عمر سالم

قال مستثمرون، فى أعقاب الزيادة التى أقرها “المركزي” على الاقتراض %2، إن القرار يلتهم عوائد الاستثمار فى الطاقة الشمسية، ويرفع التكلفة التى يتحملوها بما يتراوح ما بين من 5 إلى %7.

وطالب المستثمرون بضرورة استثناء مشروعات الطاقة الشمسية من الزيادة الأخيرة، وأن تسهل عملية الإقتراض للمساهمة فى التوسع فى تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدين أن رفع الفائدة يقلل من عوائد المشروعات، بالنسبة لصغار المستثمرين، لا سيما أن العائد من المشروعات الصغيرة يتراوح بين 15 إلى %20، وعندما يرتفع عائد الاقتراض إلى 20 و%22، تنعدم العوائد من تلك النوعية من المشروعات.

قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بشركة كايرو سولار، إن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على مشروعات الطاقة الشمسية، لا سيما أن الشركات تدبر تمويلات مشروعاتها عبر السوق المحلية، بفائدة مرتفعة، وحال محاولة تدبير تمويل من خارج مصر، فإن ذلك يستغرق وقتاً طويلا، بما يؤخر تنفيذ المشروعات.

وأوضح توفيق أن الفائدة المرتفعة تلتهم العوائد، موضحاً أن العائد على الطاقة الشمسية يتراوح بين 15 إلى %20، وأن رفع أسعار الفائدة لأكثر من %20 يقضى على تلك العوائد، ويدفع صغار المستثمرين والمستهلكين الراغبين فى إنشاء مشروعات شمسية أعلى منازلهم، لوضع أموالهم فى البنوك للاستفادة من الفوائد.

وأشار إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من مبادرة المركزى، التى تساهم فى توفير تمويلات بفائدة من 5 إلى %7، لكن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات ترتفع بما لا يقل عن %10 خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستميز للطاقة الشمسية، إن رفع أسعار الفائدة على الاقتراض له تأثير سلبى، على مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن تعريفة شراء الطاقة الشمسية التى تحددت كانت منذ عام دون وضع التغييرات الجديدة فى حساب التعريفة الجديدة.

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء ﺳﺒﺘﻤﺒﺮﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻦﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟـ 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بينما تحدد ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ بقيمة 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات من 5 إلى 7% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركات ملتزمة بحسب اتفاق مع الحكومة بتدبير %30 من تكلفة المشروع من السوق المحلية، للمشروعات تعريفة شراء الطاقة الشمسية، التى يصل إجمالى استثماراتها إلى 2 مليار دولار.

وقال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة ديزرت تكنولوجى، إن الشركة تسعى لتدبير إجمالى تمويلات مشروعاتها من الخارج، حتى لا تقع فى أزمات أخرى، بعد رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن بعض المستثمرين لا يسعون لاستكمال مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة، عقب ارتفاع تكاليف المشروعات، وإمكانية عدم تحقيقهم لأى أرباح.

وقال عمرو محسن، رئيس شركة لوتس للطاقة الشمسية، إن صناعة الطاقة الشمسية تواجه أزمات متكررة، ما دفع بعض المستثمرين للخروج منها نتيجة عدم القدرة على مواجهة المخاطر، وانخفاض عوائد تلك المشروعات، وعدم وجود حوافز حقيقية، من الحكومة، لدعم تلك الصناعة.