مستثمرون: تدخل السيسي يحسم ملف أراضي وضع اليد

توقعات بتقنين أوضاع نحو مليون فدان زراعي التقنين يوفر عوائد بالمليارات لخزينة الدولة الصاوي أحمدأكد عدد من المستثمرين الزراعين وقيادات نقابات الفلاحين ان التدخل الرئاسي لحسم ملف أراضي وضع اليد خطوة جيدة، من شأنها الاسراع في تقنين الاراضي ،والقضاء علي البيروقراطية ، ما يصب في صال

توقعات بتقنين أوضاع نحو مليون فدان زراعي

التقنين يوفر عوائد بالمليارات لخزينة الدولة



الصاوي أحمد

أكد عدد من المستثمرين الزراعين وقيادات نقابات الفلاحين ان التدخل الرئاسي لحسم ملف أراضي وضع اليد خطوة جيدة، من شأنها الاسراع في تقنين الاراضي ،والقضاء علي البيروقراطية ، ما يصب في صالح تحسين مناخ الأستثمار الزراعي وضخ مزيد من الأموال في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية.



وقدر محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين حجم الأراضي المنزرعة التي قد يتم تقنين وضعها بنحو مليون فدان، بينما سيتم سحب باقي اراضي وضع اليد أو البور غير المقننة التي تصل لملايين الأفدنة التي يدعي بعض المستفيدين ملكيتهم لها في مختلف المحافظات .

وكلف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظتي قنا والأقصر أمس ، القوات المسلحة والشرطة والمحافظين بإنهاء ظاهرة وضع اليد بحلول نهاية مايو الجارى.

وقال السيسي خلال تصريحاته ” مش هيبقى مقبول فى مصر تانى، ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى ودى بتاعة مصر، ومش من حقى أديها لك، والكلام ده غير مقبول فى أى حتة فى مصر، ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته وهى مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها”.



وأكد أنه وفقا لتعليمات الرئيس السيسي ستشهد الفترة المقبلة نزول لجان معاينة علي أراضي وضع اليد وتقنين أوضاع الأراضي المزروعة بالفعل والتي تقدمت بطلبات تقنين إلي لجنة استرداد أراضي الدولة فضلا عن الأفراد الذين سيتقدمون بطلبات تقنين جديدة حيث ستعتبر لجنة إسترداد الأراضي هي الذراع لتنفيذ تلك التكليفات الرئاسية .

ولفت فرج في تصريحات لـ”المـال”، أن من بين مزايا الجهود الرئاسية القضاء علي “بلطجية الأراضي ” اللذين يؤكدون علي ملكيتهم لمساحات كبيرة من الأراضي ولا يزرعونها ويقومون بالمتاجرة فيها مشيرا إلي أن الأراضي الصحراوية هي ملك مصر وليس ملك لأحد .

وأكد فرج أن الجهة الوحيدة القادرة علي التصدي لعصابات الأراضي في ربوع مصر هي القوات المسلحة فقط لأن قوات الشرطة لا تمتلك القوة الكافية لصد هجمات “لصوص الأراضي “.

ومن جانبه رحب صلاح سويد عضو رابطة مستثمري الصحراء الغربية “المغرة ” بتعليمات الرئيس السيسي لأنهاء ظاهرة وضع اليد في المحافظات.

وتوقع سويد بدء محافظة مطروح في تلقي طلبات تقنين حالات واضعي اليد الجادين خلال أيام بما يقضي علي المركزية الشديدة التي تضرر منها المزارعون من بطء الأجراءات وكذلك تعرضهم لحملات إزالة .



وتوقع سويد أن يتم الأنتهاء من ملف وضع اليد علي الأراضي الزراعية في جميع المحافظات خلال الشهر الحالي حسبما اعلنه رئيس الجمهورية خلال إفتتاحه لعدد من المشروعات في الصعيد اليوم.



وأضاف سويد إلي أنه سيتم الأستعانة باللجان المشكلة بالمحافظات لتلقي طلبات التقنين ومتابعة تلك الطلبات في كل محافظة علي حده ما يعجل بالانتهاء منه.



ومن جانبه رحب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية وتوجيهاته لتقنين أوضاع واضعي اليد .



وأوضح تمراز لـ”المال ” أن تقنين أراضي وضع اليد للمزارعين الجادين ، سيحقق عوائد بالمليارات لخزينة الدولة .



وأكد تمرار أن سحب الأرض من بعض الأشخاص غير الجادين سيلبي توفير مساحات لآفراد ومواطنين آخرين لا تتاح لهم أية فرصة حاليا لشراء أو إستصلاح الأراضي .



وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد قررت مؤخرا تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة للإنتهاء من طلبات تقنين الأشغالات التي تلقتها خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت الـ17 ألف طلب علي مساحات تعدت المليوني فدان وأكد محلب علي متابعة ماأنجزته هذة اللجان في هذا الشئان مع تكليفها بوضع جدول زمني ملزم لعمل هذة اللجان .