مستثمرون: برنامج دعم الصادرات الجديد يرفع منافسة المنتج المصري ويذيع صيته

رحب مستثمرون ورجال أعمال بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات الذى اعتمده مجلس الوزراء والمنتظر تفعيله بداية من يوليو المقبل، مؤكدين أنه سيعطي دفعة قوية للصناعة والمنتج المصرى بالخارج ويمكنه من المنافسة بشدة مع منتجات الدول الأخرى.

وأقر مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات قبل أيام، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

محرم هلال: لا يوجد عذر للمستثمرين فى للتوسع بأسواق إفريقيا

وقال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الحكومة أعدت البرنامج الجديد على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترام، وكان يجب إعداده بهذا الشكل منذ 50 سنة لدعم الصناعة المصرية وتوفير احتياجات السوق الإفريقية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن مصر كانت مقصرة فى حق إفريقيا، لكن هناك اهتمام فى عهد الرئيس السيسى والمستثمرين بعودة مصر لمكانها الطبيعى من أجل خدمة القارة السمراء.

وأوضح أنه لا يوجد عذر الآن للمستثمرين فى للتوسع بأسواق إفريقيا بعد اعتماد البرنامج الجديد صرف 50%مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الإفريقية وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80%.

واهتم البرنامج الجديد بتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة بمنح الصادرات لاسواق دول القارة نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة من 50 إلى 80%.

كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لاسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها.

شريف الصياد: الحوافز الإضافية تشجع الشركات على تحمل مخاطر مشكلة السعر.. ويجب صرف المستحقات فى فترة لا تزيد عن 3 شهور

وأوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هذا البرنامج يعطى المنتج المصرى الحق فى الحصول على مكانته فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحوافز التى اعتمدها البرنامج تشجع الشركات على تحمل مخاطر مشكلة السعر المرتفع فى القارة السمراء وتمكنها من المنافسة بقوة.

وطالب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة توجيه صندوق دعم الصادرات لصرف مستحقات الشركات فى فترة لا تزيد عن 3 شهور من تقديم المستندات حتى ينجح هذا البرنامج، لأن تأخير الصرف لن يفيد رجال الأعمال وبهذا يفشل تطبيق البرنامج.

وشمل البرنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث والمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

بهاء العادلى: منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية يعطى قيمة للمنتج المصرى

وأفاد بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن برنامج رد الأعباء هو أكبر محفز لصادرات أى دولة، خاصة أنه يمكنها من المنافسة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد له آلية تنفيذ واضحة ومحددة وسيحقق نتائج مذهلة خلال الفترة المقبلة.

وذكر العادلى أن منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية سيعطى قيمة للمنتج المصرى ويذيع من صيته من الأسواق العالمية، كما أنه يحفز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

عبدالمنعم القاضى: مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية والصناعات المغذية لأول مرة محفز للشركات

وأكد المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن اهتمام البرنامج الجديد بمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على دعم الصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات لأول مرة هو شيء جيد للقطاع ويحفز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير.