مستثمرة تقلص حصتها فى المصرية لنظم التعليم ببيع 168 ألف جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن قيام العميلة صباح يوسف حسن محمد ببيع عدد 168800 سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 270 ألف جنيه تقريبا .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصل نسبة مساهمة العميلة المذكورة بعد العملية إلى 2.3 % مقارنة بنحو 3% قبل العملية ".وبلغ مت



رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن قيام العميلة صباح يوسف حسن محمد ببيع عدد 168800 سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 270 ألف جنيه تقريبا .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة مساهمة العميلة المذكورة بعد العملية إلى 2.3 % مقارنة بنحو 3% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.6 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية ،وقد تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتشغل العميلة صباح يوسف حسن محمد عضو مجلس الإدارة، ويبلغ رأسمال الشركة 16 مليون جنيه، موزعا على 16 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.