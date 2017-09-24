مستثمرة تشتري 50 ألف سهم من إيكي للصناعات الطبية

رجب عزالدين:أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي عن قيام العميلة رضوى جمال الدين أحمد أحمد الخيشى بشراء عدد 50 ألف سهم من أسهم شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية الى 5.06 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.6% قبل العملية

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي عن قيام العميلة رضوى جمال الدين أحمد أحمد الخيشى بشراء عدد 50 ألف سهم من أسهم شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية الى 5.06 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.6% قبل العملية

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.63 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق على زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 42.14 مليون جنيه بواقع 2.5 سهم لكل سهم أصلي لقدامى المساهمين، تمول نقداً أو من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين.