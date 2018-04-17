مستثمرة تشترى حصة فى أسمنت سيناء بقيمة 3.3 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة أسمنت سيناء اليوم الثلاثاء، عن قيام العميلة أسماء عامر غريب محمد بشراء عدد 9.9 مليون سهم من حقوق الاكتتاب بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تتصل نسبة مساهمة العميلة المذكورة إلى 14.66 % من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية"و

رجب عزالدين

أعلنت شركة أسمنت سيناء اليوم الثلاثاء، عن قيام العميلة أسماء عامر غريب محمد بشراء عدد 9.9 مليون سهم من حقوق الاكتتاب بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تتصل نسبة مساهمة العميلة المذكورة إلى 14.66 % من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية”

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.34 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

وتبلغ قيمة الزيادة في رأس المال 680.58 مليون جنيه، موزعاً على 68.06 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وحددت البورصة فى وقت لاحق نهاية قيد حق اكتتاب لشركة أسمنت سيناء، منفصلا عن السهم الأصلي بنهاية جلسة غدا الأربعاء.



