مستثمرة ترفع حصتها في «العبوات الطبية» بشراء 110 آلاف سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميلة مارتينا فوزى فؤاد بخيت نخله بشراء عدد 110.5 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 96 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة المساهمة العميلة المشار إليها…

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميلة مارتينا فوزى فؤاد بخيت نخله بشراء عدد 110.5 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 96 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة المساهمة العميلة المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 4.06 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.88% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.87 % تقريبا ،وتم التنفيذ بواسطة شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية ، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 64 مليون جنيه، موزعاً على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأقرت عمومية الشركة فى وقت لاحق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 64 مليون جنيه إلى 128 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.