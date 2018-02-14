مستثمرة ترفع حصتها فى بورسعيد للتنمية الزراعية إلى 5%

رجب عز الدينأعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات قيام العميلة أميرة إسحق عبد الله حبشي بشراء 8788 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 81 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميلة المذكورة إلى 5.02% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.80%

رجب عز الدين





أعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات قيام العميلة أميرة إسحق عبد الله حبشي بشراء 8788 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 81 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميلة المذكورة إلى 5.02% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.80% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.93 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة جارانت لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويصل رأسمال الشركة إلى 4 ملايين جنيه، موزعة على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.