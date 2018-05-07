مستثمرة ترفع حصتها فى أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى

رجب عز الدينأعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى قيام العميلة نورهان محمد خالد يوسف محمد بشراء 8500 سهم من أسهم الشركة بقيمة 97.7 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن العميلة المشار إليها ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 4.99% من أسهم الشركة، مقابل

رجب عز الدين





أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى قيام العميلة نورهان محمد خالد يوسف محمد بشراء 8500 سهم من أسهم الشركة بقيمة 97.7 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن العميلة المشار إليها ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 4.99% من أسهم الشركة، مقابل 4.85% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.5 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة إينا للسمسرة فى الأورق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال “أطلس” 59.2 مليون جنيه موزعًا على 8.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.