مستثمرة تخفض حصتها فى إيكمي للصناعات الطبية

رجب عزالدين:أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمي، عن قيام العميلة أمل فاروق شفيق ناشد، ببيع عدد 711 ألف سهم، بقيمة إجمالية 68 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميلة إلى 2.64% من حقوق الاكتتاب فى الشركة، مقارنة بنحو 5% قبل العملية.بلغ م

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمي، عن قيام العميلة أمل فاروق شفيق ناشد، ببيع عدد 711 ألف سهم، بقيمة إجمالية 68 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميلة إلى 2.64% من حقوق الاكتتاب فى الشركة، مقارنة بنحو 5% قبل العملية.

بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10 قروش، وتم التنفيذ بواسطة شركة إيجيبت أسنكس لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

يبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.

