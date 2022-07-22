«مستبعدة حظر تداول الدولار».. روسيا: الانكماش الاقتصادي قد يستمر لفترة لكنه لن يكون عميقًا

استبعدت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إمكانية حظر تداول الدولار في روسيا، وأكدت أن الانكماش الاقتصادي في روسيا قد يستمر لفترة من الوقت لكنه لن يكون عميقا كما كان متوقعا في وقت سابق.

وقالت رئيسة بنك روسيا -في إفادة صحفية اليوم الجمعة وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- “حتى في أكثر السيناريوهات المروعة، سيتم تداول دولارات نقدية في بلادنا”.

وأضافت “تشير البيانات المتوفرة لدينا إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد أكثر بمرور الوقت وربما سيكون أقل عمقا”، و”إذا تحدثنا عن العام الحالي، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من المتوقع بسبب انخفاض معدل في الصادرات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة توزيع صادرات النفط في أسواق جديدة”.

وأشارت نابيولينا إلى أن وجود وديعة بالعملة الأجنبية يمكن أن ينطوي على مخاطر تعرض البنك للعقوبات. وأوضحت أنه “تم بالفعل فرض عقوبات على استخدام الدولار في الاتحاد الروسي… وبالتالي، فإن وجود ودائع بالعملة الأجنبية قد ينطوي على مخاطر تعرض البنوك لمثل هذه العقوبات وعلى الناس والشركات أن تأخذ ذلك في الحسبان”.

ولفتت إلى أن حوالي 90٪ من المودعين يمكنهم سحب العملات من الودائع رغم القيود المفروضة.

يشار إلى أن البنك المركزي خفض مجددا اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 8% سنويا.