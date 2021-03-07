مساهم يشتري حصته في «المصرية العقارية» بقيمة 34.7 مليون جنيه

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب بشراء حصة من الأسهم (2.4 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 34.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 1.5% إلى 7.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه 14.47، ونفذتها شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (على محمود عبد اللطيف) يستحوذ على 8.4% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 16% .

المصرية العقارية: تارجيت خفضت حصتها إلى 16%

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

وكشفت إفصاح موازى مرسل للبورصة الأحد أن الحصة التى اشتراها المساهم عبد اللطيف محجوب نقلت إليه من شركة تارجيت للاستثمار العقارى.

وانخفضت حصة تارجيب للاستثمار العقارى بعد تلك العملية من 22% إلى 16% تقريبا من إجمالى الأسهم.

ونفذت العملية بنفس السعر ،ولكن من خلال شركة سمسرة أخرى ( بلتون لتداول الأوراق المالية).

وتظهر تلك الإفصاحات أن إجمالى حصص تلك المجموعة المرتبطة وصلت إلى 31% من أسهم شركة المصرية العقارية حتى 7 مارس الجارى.

وأفصحت المجموعة المصرية العقارية فى 19 يناير الماضى عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود ببيع كامل حصته فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 26.1 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن المساهم المذكور باع 2 مليون سهم تمثل كامل حصته البالغة 5% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.06 جنيه ، ونفذتها شركتى هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وعربية أون لاين .

كما أأفصحت المصرية العقارية فى 6 يناير الماضى عن قيام شركة بيت التأمين المصرى السعودى ببيع كامل حصتها من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 64.8 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك ، إن شركة بيت التأمين السعودى باعت 6.8 مليون سهم تمثل 17.07% من الأسهم.

وبلغت متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.5 جنيه للسهم، ونفذتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

تراجع أرباح الشركة 16 مليون جنيه خلال عام 2020

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9 % إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليون جنيه فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020 ، مقارنة بايرادات بلغت 79.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وعزت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى إضافة إلى إلى قرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.