مساهم يرفع حصته في العربية للصناعات الهندسية إلى 10% بشراء 600 ألف سهم

أفصحت المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس بزيادة حصته في شركة العربية للصناعات الهندسية بعد شراء 600 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 762 ألف جنيه تقريبا.

وقالت العربية للصناعات الهندسية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 9.9% إلى 10.07% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.27 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمجموعة مرتبطة من المساهمين تستحوذ على 7.2% من أسهم الشركة.

العربية للصناعات الهندسية: أيمن النحاس رفع حصته فى يوليو وخفضها في سبتمبر

أيمن النحاس

وأفصحت العربية للصناعات الهندسية فى 28 يوليو الماضى عن قيام المساهم (أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس) بشراء 3.3 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون جنيه تقريبا.

وارتفعت حصته بعد تلك العملية من 14.4% إلى 15.89% من إجمالي الأسهم ،وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.86 جنيه،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وجرى تنفيذ هذه العملية بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح آنذاك ارتباط المساهم بمساهم آخر من عائلة النحاس (ابن) يستحوذ على 0.99% من إجمالى الأسهم.

وقلص نفس المساهم (أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس) أواخر يونيو الماضى حصته فى الشركة من 16.14% إلى 12% بعد عملية بيع 6.9 مليون سهم من حصته آنذاك بقيمة 6.96 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة جنيه للسهم، وجرى تنفيذها بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 يونيو الماضى.

كما قلص المساهم حصته في 12 سبتمبر الماضى ببيع 14.9 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 17.33 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 1.16 جنيه، لتنخفض حصته من 15.7% إلى 9% .

هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 83.2 مليون جنيه (بعد زيادته فى يوليو الماضى من 62.4 مليون جنيه)، موزعًا على 222.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.38 جنيه للسهم تقريبا.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة مساهمين أفراد،أبرزهم طارق مصطفى عبد الصمد الذى يستحوذ على 11.25% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 17 أكتوبر الماضى.

كما يستحوذ مصطفى عبد الصمد عبد النبى على 7.25% ، خالد بن عبد الله آل خليفة (6.35%)،إضافة إلى أيمن إبراهيم عبد المنعم أكبر المساهمين حاليا بنسبة 10% (بعد صفقة 6 ديسمبر).

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 12.74 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 7.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 103.3 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 69.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020.