مساهم يرفع حصته فى شركة غاز مصر بنصف مليون جنيه

غاز مصر تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين بها

أعلنت شركة غاز مصر الخميس عن قيام المساهم محمد عبد الله معوض أحمد بشراء 9700 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 517 ألف جنيه تقريبا.

وقالت غاز مصر فى إفصاح للبورصة إن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد العملية إلى 1.32% مقارنة فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 1.28% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 53.3 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية .

وأظهر الإفصاح وجود مجموعة مساهمين مرتبطين بالمساهم تستحوذ على 5.04% من أسهم الشركة.

غاز مصر توقع عقود توصيل بالمحافظات بقيمة 347 مليون جنيه

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمحافظات

ووافق مجلس إدارة غاز مصر فى 28 ابريل الجارى على توقيع عقدى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى 6 محافظات بقيمة إجمالية 347 مليون جنيه تقريبًا.

ويشمل العقد الأول توصيل الغاز الطبيعى لعدد 120 ألف عميل بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد بقيمة إجمالية 232.8 مليون جنيه.

ومن المقرر توقيع هذا العقد مع شركة تاون جاس، على أن يمتد سريانه إلى عام مع جواز تجديده لمدد أخرى بموافقة الطرفين.

أما العقد الثانى فيختص بتوصيل الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى لمشروع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بقيمة إجمالية 114.4 مليون جنيه.

ويوقع هذا العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرًا، أى “سنة ونصف”.

واشترت “غاز مصر”، فى وقت سابق، 10% من حصة شركة جاسكو فى رأسمال شركة تاون جاس بقيمة إجمالية 19.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، 3 مارس الماضى، إن نسبة مساهمتها فى “تاون جاس” المتخصصة فى توزيع الغاز للمدن ارتفعت بعد العملية من 30% إلى 41%.

غاز مصر وقّعت عدة عقود محلية وإقليمية العام الماضي

ووقّعت الشركة، خلال العام الماضى، عدة عقود لتوزيع الغاز الطبيعى فى مصر وخارجها، كما أعلنت فى ديسمبر الماضى إنشاء مكتب خدمة عملاء بدولة الكويت.

وأعلنت الشركة، فى 30 ديسمبر الماضى، توقيع عقد أعمال مناقصة نقل غاز إلى حقول شركة شمال البحرية للبترول “نوربيتكو” بقيمة إجمالية 61 مليون جنيه تقريبًا.

كما أعلنت، فى 18 سبتمبر الماضى، تعاقدها مع شركة فجر الأردنية المصرية لتوصيل خط غاز إلى شركة فوسفات بالمجمع الصناعة بمدينة العقبة، بقيمة إجمالية 3.9 مليون دولار.

ووافقت الشركة، فى 26 نوفمبر الماضى، على تأسيس شركة جديدة لإنتاج مواسير البولى إيثيلين، برأسمال قدره 340 مليون جنيه، بالشراكة مع شركتين إحداهما سويسرية، والأخرى إماراتية.

وتبلغ حصة غاز مصر فى هذه الشركة الجديدة 25% من الأسهم، مقابل 74% للشركة السويسرية، ونحو 1% للشركة الإماراتية.

وتعد “George fisher” السويسرية إحدى كبريات الشركات العالمية فى مجال تصنيع المواسير البلاستيكية ومستلزماتها.

بينما تتخصص شركة “Corys” الإماراتية فى إنتاج أنظمة المواسير البلاستيكية لنقل الغاز والمياه.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 165 مليون جنيه فى 2019

تأسست غاز مصر عام 1983، وتعتبر أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي فى مصر.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80%، و20% لمساهمين آخرين.

ويبلغ رأسمال الشركة 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون جنيه، بقيمة 10 جنيهات لكل سهم.

وقفزت أرباح الشركة إلى 165 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بصافى أرباح قدرها 35 مليونًا في 2018.

كما ارتفعت الإيرادات الشركة إلى 3.75 مليار جنيه خلال 2019، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في 2018.

واعتمدت الشركة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020 بإيرادات نشاط متوقعة 3.4 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.9 مليار جنيه فى موازنة 2019.

وأعلنت غاز مصر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم، بدأ صرفها اعتبارًا من 27 أبريل الحالى.

وتسهم “غاز مصر” في 13 شركة عاملة بمصر، بنسب تتراوح بين 1 و49%، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه.