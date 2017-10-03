مساهم يرفع حصته فى باكين بقيمة 30 مليون جنيه

رجب عز الدينأعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، عن قيام شركة Briarwood Capital Partners LP بشراء 810 آلاف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان البورصة المصرية: "بذلك تصبح نسبة مساهمة الشركة المذكورة بعد التنفيذ 5.49% من أسهم الشركة، مقارنة بن

رجب عز الدين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، عن قيام شركة Briarwood Capital Partners LP بشراء 810 آلاف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان البورصة المصرية: “بذلك تصبح نسبة مساهمة الشركة المذكورة بعد التنفيذ 5.49% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.11% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 36.9 جنيه، وتم التنفيذ عبر المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال “باكين” 240 مليون جنيه، موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم.