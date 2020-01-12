مساهم يرفع حصته فى «الفنار» للمقاولات بشراء 18 ألف سهم

الفنار للمقاولات العمومية تفصح عن زيادة حصة مساهم فيها

أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات عن قيام المساهم طارق السيد محمد المرسى شعير بشراء عدد 18.7 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 24 ألف جنيه تقريبًا.

وقالت الفنار للمقاولات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 10% تقريبًا من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 9.75 % قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.3 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال “الشركة” 8 ملايين جنيه، موزعاً على عدد 8 ملايين سهم، بقيمة إسمية 1 جنيه، وتعمل “الشركة” في مجال المقاولات العمومية، والإنشاءات، والتجارة، والاستيراد، والتصدير.

وارتفعت أرباح الفنار للمقاولات العمومية بنسبة 21.6 % خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى لتسجل 1.2 مليون جنيه مقارنة بنحو مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2018.

وسجلت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة 15 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الفنار للمقاولات وقعت عقود أعمال بـ22 مليون جنيه فى 2019

وأعلنت الفنار للمقاولات فى فبراير الماضى عن تعاقدها مع شركة “إيه بى بى آراب” على أعمال محطة كهرباء، بسوهاج بقيمة 2.3 مليون جنيه.

كما أفصحت الشركة فى مايو الماضى عن تعاقدها مع شركة كالبتارو الهندية “Kalpataru Power Transmission Limited”، على أعمال بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وتشمل هذه الأعمال المتعاقد عليها تركيب أبراج كهرباء، وشد المواصلات عن 26 كيلومترا بخط سمالوط، خليج السويس.

وفى سبتمبر الماضى تعاقدت الفنار للمقاولات العمومية مع شركة اتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)، على أعمال بقيمة 12.19 مليون جنيه.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه الأعمال تشمل تركيب صرف صحي وصرف أمطار وتغذية مياه الشرب والري بقيمة 4.6 مليون جنيه من إجمالي التعاقد.

كما يشمل التعاقد أعمالا ترابية بقيمة 5.9 مليون جنيه، وذلك بمشروع تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بمساحة 2300 فدان جنوب الطريق الساحلي بالعلمين الجديدة.

كما يشمل التعاقد مع أبناء حسن علام أعمال توريد وتنفيذ الرخام والهاشمة بمشروع MZ بالعلمين بقيمة 1.57 مليون جنيه.