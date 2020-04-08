مساهم يرفع حصته فى العربية لإدارة الأصول بشراء 1.3 مليون جنيه

العربية لإدارة الأصول تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين

أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن قيام المساهم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى بشراء 1.3 مليون سهم بقيمة اجمالية 2.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.5% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.55 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعا على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 43.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 ،وهى أول نتائج أعمال منذ تأسيسها فى 2018.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 52.7 مليون خلال 2019.

تأسس شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

واشترى المستثمر السعودى محمد بن ناصر 16.6 مليون سهم من أسهم الشركة خلال العام الماضى بقيمة إجمالية 50.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته إلى 11.24%.

العربية لإدارة الأصول تمتلك 580 ألف متر أراضى بالمحافظات

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

ووافقت الشركة منذ أيام على بيع قطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ بسعر 50 ألف جنيه للمتر المربع وفقا لما أسفر عنه مزاد علنى أقيم أول ابريل الجارى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن مجلس الإدارة وافق على السعر المشار إليه باعتباره أعلى سعر فى مزاد الخميس 2 ابريل الجارى.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المشار إليها 1250 مترا تقريبا، وتقع بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وتبلغ قيمة العرض الاجمالية 62.5 مليون جنيه تقريبا.

ومن المقرر عقد جميعة عامة لمساهمى الشركة فى أقرب وقت لأخذ موافقتها على البيع والشروع فى إجراءات البيع النهائى.

العربية تدرس عرضا لبيع قطعة أرض بقيمة 177 مليون جنيه

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وطرحت الشركة ، فى وقت سابق، قطعة أرض للبيع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بمساحة 6139 مترًا مربعًا.

كما تلقت عرضا لشراء قطعة أرض أخرى فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه.

وأفصحت الشركة، فى أبريل الماضى، عن خطة استراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وباعت الشركة فى ابريل الماضى قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية ، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كما باعت فى فبراير 2019،قطعة أرض مساحتها 8700 متر ،واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.