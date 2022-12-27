مساهم يخفض حصته في «المصرية لنظم التعليم الحديثة»

أعلنت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية ، عن تنفيذ عملية على أسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بقيمة 3.85 مليون جنيه.

حيث باع أحد مساهمي الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة “وليد يوسف حسن ” نحو 25 مليون سهم بقيمة 15.4 قرش للسهم.

وبذلك تنخفض نسبة مساهمته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 41.3% إلي 37.6%.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة خلال العام المالي 2021-2022، تضمنت تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.31 مليون جنيه ، مقابل 5.51 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.