مساهم يخفض حصته فى عبور لاند.. ويبيع 5.7 مليون سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية، عن بيع العميل محمد حامد محمد إبراهيم شريف، 5.7 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 115.5 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 22.12% من أسهم الشركة مقارنة

رجب عزالدين

أعلنت شركة “عبور لاند” للصناعات الغذائية، عن بيع العميل محمد حامد محمد إبراهيم شريف، 5.7 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 115.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 22.12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 25% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويشغل المساهم المشار إليه منصب رئيس مجلس الإدارة، وبلغت حصص المجموعات المرتبطة به 38.57% على النحو التالي: سامية الشافعي صادق 3.24%، وأشرف محمد حامد 14.59%، وأيمن محمد حامد 11.02%، وعبير محمد حامد 3.24%، ورشا محمد حامد 3.24%، وغادة محمد حامد 3.24%.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.