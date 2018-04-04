مساهم يتقدم بملف الاستحواذ على يونيفرت للصناعات الغذائية

رجب عزالدينقالت شركة "يونيفرت" للصناعات الغذائية، إن المساهم الرئيسى محمد بن أحمد بن سعيد باسمح، سيتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعرض شراء 39.9% من أسهمها.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تلقينا خطاب من المساهم المذكور يفيد بأنه سيتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة ا

رجب عزالدين

قالت شركة “يونيفرت” للصناعات الغذائية، إن المساهم الرئيسى محمد بن أحمد بن سعيد باسمح، سيتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعرض شراء 39.9% من أسهمها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تلقينا خطاب من المساهم المذكور يفيد بأنه سيتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض لشراء 35.8 مليون سهم، تمثل نسبة 39.90 % (والمكملة لنسبة 100%) من الأسهم المصدرة لشركة يونيفرت للصناعات الغذائية.

وتابع البيان إن السعر المعروض يبلغ جنيه لكل سهم وبحد أدنى 75% من رأس مال الشركة متضمنة النسبة المملوكة له وللمجموعة المرتبطة به، وتمتلك المجموعة المرتبطة نسبة 60.10 % من أسهمها.

وارتفعت خسائر الشركة إلى 24.6 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 89.8 مليون جنيه، موزعاً على 89.8 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.