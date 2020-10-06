مساهم يبيع حصته في «الرواد للسياحة» بقيمة 15.8 مليون جنيه

الرواد للسياحة تفصح عن تخارج أحد المساهمين منها نهائيا

أعلنت شركة الرواد للسياحة عن قيام المساهم علي محمود عبد اللطيف محمود، ببيع آخر ما تبقى من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 15.87 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الرواد للسياحة فى إفصاح للبورصة إن المساهم المذكور باع 927.6 ألف سهم، تُمثل 4.72% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.11 جنيه، ونفذتها ثلاث شركات للوساطة فى الأوراق المالية.

وتشمل الشركات المنفذة، هيرميس للوساطة، وكايرو كابيتال سيكيورتز، ومباشر لتداول الأوراق المالية.

الرواد للسياحة: محافظ تأمين باعت حصصًا فى يونيو بقيمة 19 مليون جنيه

وأعلنت الرواد للسياحة فى يونيو الماضى عن قيام 4 محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع 2.34 مليون سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 19.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فى إفصاح للبورصة (2 يونيو) إن نسبة مساهمة محافظ مصر للتأمين انخفضت إلى 5.7 % فى أسهمها بعد العملية مقارنة بنحو 19.31% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.4 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 173 مليون جنيه، موزعا على 17.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كما أفصحت الشركة فى وقت سابق عن قيام المساهم عادل زكي بشراء 1.83 مليون سهم، لترتفع حصته إلى 10.59%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 8.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة نهاية مايو.

أبرز المساهمين في الرواد المتخصصة في رحلات الحج والعمرة

وأسست الرواد للسياحة عام 1988، وتعمل فى مجال الحج والعمرة، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

كما تعمل الشركة فى مجال التسويق الفندقى لفنادق السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتسوق الشركة أيضًا لفنادق مصر فى جميع المحافظات المصرية على مستوى جميع التصنيفات الفندقية من الفورسيزونز وفيرمونت إلى جميع ما دونه وحجز اتوبيسات.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات، مصر لتأمينات الحياة ، وبنك مصر، ومصر للتأمين.

كما يمتلك عدد من المستثمرين الأفراد حصصًا مختلفة، منهم عادل زكى وإبراهيم الصعيدى، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وسجلت الرواد للسياحة صافى ربح مجمع قدره 51.2 مليون جنيه خلال 2019، مقابل صافي ربح بلغ 14.68 مليون جنيه خلال عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 71.1 مليون جنيه خلال 2019، مقابل ايرادات بلغت 28.8 مليون في 2018.

فيما كشفت القوائم المالية المستقلة ارتفاع أرباحها إلى 36.5 مليون جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 10.92 مليون جنيه في 2018.

ووافقت الجمعية العامة للشركة في وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال الصدر والمدفوع.

وبلغت قيمة تلك التوزيعات 25.96 مليون جنيه بواقع 1.5 جنيه للسهم، وبدأ صرفها اعتبارا من 27 مايو الماضى.