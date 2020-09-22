مساهم يبيع أسهما في «الخليجية الكندية» والبورصة توقف التداول

الخليجية الكندية تفصح عن انخفاض حصة مساهم فيها

أعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى، عن قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى ببيع آلاف الأسهم بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن المساهم محمد الماوى نفذ عملية بيع لنحو 67.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 5.19 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 15.48% إلى 13.95% من إجمالى أسهم اشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 68.13 جنيه، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق يستحوذ على نسبة 0.26% من إجمالى الأسهم.

البورصة توقف التداول على سهم الخليجية الكندية بناء على طلب الرقابة

وأوقفت البورصة المصرية التعامل على سهم الشركة اعتبارا من جلسة اليوم الثلاثاء، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت البورصة فى بيان مختصر على شاشة التداول إن هذا الايقاف سيستمر لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الرقابة وموفاة البورصة بها.

ويشهد سهم الشركة ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وسبق للبورصة الاستفسار عن وجود أحداث جوهرية غير معلنة ،ونفت الشركة ذلك .

ورفع المساهم محمد الماوى حصته وخفضها أكثر مرة فى الخليجية الكندية خلال الأسابيع الماضية.

ففى 15 سبتمبر أفصحت الشركة عن شراء المساهم لعدد 79.25 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه.

وارتفعت نسبته بعد العملية من 14.44% إلى 16% تقريبا، وفقًا لإفصاحٍ سابق للبورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 48.029 جنيه، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وسبق لنفس المساهم قبلها بأيام (13 سبتمبر تحديدا) بيع 1.5% من حصته بقيمة إجمالية 4 ملايين جنيه تقريبا.

وانخفضت نسبته بعد تلك العملية من 16.2% إلى 14.7%، وفقًا لإفصاحٍ سابق للبورصة.

ونفذت عملية البيع على 77 ألف سهم تقريبًا، بمتوسط سعر 53.2 جنيه للسهم، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعًا بين 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

وسبق لنفس المساهم فى 2 سبتمبر الماضى بيع 1% من حصته بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه.

ونفذت هذه الصفقة على 54.6 ألف سهم تقريبًا، بمتوسط سعر 38.6 جنيه للسهم، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

هيكل ملكية الخليجية وأبرز المساهمين فيها

ويستحوذ البنك العقاري المصري العربي فى الوقت الحالى على 7.2% من الأسهم، بينما يتوزع هيكل الملكية المتبقى بين عدد من المستثمرين، أبرزهم باهر محمد خورشيد العدنانى (16.6%)، ومصطفى أحمد على مصطفى (14.9%).

وعبد الحميد رامز بعاصيري (9.1%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية، وفقًا لإفصاح مؤرخ 8 أبريل الماضى.

ويشغل باهر العدنانى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما يتولى مصطفى أحمد مصطفى منصب نائب الرئيس.

أُسست الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عام 1998، وهى إحدى الشركات التابعة للبنك العقارى المصرى العربى.

وأُدرجت الشركة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001. وتعمل في القطاع العقاري مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة تحولها للخسارة خلال العام الماضى بقيمة 870 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 585 ألفًا خلال 2018

وتعمل الشركة، فى الوقت الحالى، على تطوير مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بعد شرائها قطعتى أرض بمنطقة الحزام الأخضر.

وحصلت الخليجية الكندية، فى أكتوبر 2018، على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

كما تعمل الخليجية الكندية على تطوير قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية قناة السويس.

الخليجية الكندية تتفاوض على بيع سنتر تجارى بقيمة 27 مليون جنيه

وتلقّت الخليجية الكندية، فى أبريل الماضى، عرضًا لشراء أصول مملوكة لها فى عين شمس والمنصورة بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 26 أبريل، إن هذا العرض مقدم من شركة يونايتد للتنمية العقارية إحدى شركات الاستثمار والتسويق العقاري فى مصر.

ويختص العرض بشراء السنتر التجاري بمشروع الشركة بعين شمس بمساحة 1400 متر مربع، بمبلغ 15 مليون جنيه.

كما يستهدف العرض شراء المقر الإداري الممولك للشركة بمدينة المنصورة بمساحة 328 مترًا مربعًا بقيمة إجمالية 12.1 مليون جنيه .

وأفصحت الشركة فى 16 يوليو الماضى، عن استئناف المفاوضات حول بيع تلك الأصول بعد توقفها لفترة لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضافت فى بيان، للبورصة آنذاك، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا للنظر فى هذه المسألة بعد انتهاء المفاوضات والتأكد من جدية العرض المقدم.

وقالت الشركة فى وقت لاحق، إن المفاوضات لا جديد فيها حتى الآن (31 أغسطس الفائت).