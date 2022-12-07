مساهم من عائلة محجوب يخفض حصته في ليسيكو مصر بعد يومين من رفعها

خفّض مساهم من عائلة مححوب حصته في شركة ليسيكو مصر المتخصصة فى صناعة الأدوات الصحية، إلى 4.99% بعد يومين من رفعها إلى أعلى من 5% بقليل.

وأظهر إفصاح المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب، المرسَل للبورصة المصرية، الأربعاء، بيع 12 ألفًا و47 سهمًا من حصته في “ليسيكو مصر” بقيمة إجمالية 114.4 ألف جنيه، لتنخفض حصته من 5.011% إلى 4.99%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 9.5 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمجموعة مرتبطة من المساهمين المستحوِذين على 15.2% من أسهم الشركة.

على محجوب رفع حصته في ليسيكو مصر منذ يومين بقيمة 8.8 مليون جنيه

الشركات المقيدة فى البورصة

وأظهر إفصاح مرسل من المساهم نفسه، منذ يومين (5 ديسمبر)، رفع حصته من 3.8% إلى 5%، بعد شراء 922.7 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 8.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 9.55 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بنفس المجموعة المرتبطة المستحوذة على 15.2% من أسهم الشركة.

تضم المجموعة المرتبطة شركة تارجيت للاستثمار العقارى بنسبة 1.3%، والرواد للسياحة 3.7%، وعبد اللطيف محجوب بنسبة 1.1%، وجمال محجوب بنسبة 1.7%.

كما تضم المساهم محمد عبد الناصر بنسبة 1.3%، إضافة إلى المجموعة المصرية العقارية التى تستحوذ على 0.88%، لتصل نسبة المجموعة المرتبطة مجتمعة إلى 15.2%، وفقًا للإفصاح المرسل للبورصة 7 ديسمبر 2022.

أفصحت تارجيت للاستثمار العقاري، في 20 نوفمبر الماضي، عن شراء مليون سهم إلى حصتها في ليسيكو مصر بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصتها من 0.48% إلى 1.33% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت رواد السياحة، في 3 أكتوبر الماضى، عن بيع 1.5 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية قدرها 16.3 مليون جنيه، لتنخفض حصتها من 5.29% إلى 3.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.79 جنيه للسهم، عبر شركتي أرزان لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

صندوق استثمار أيرلندي باع 1.8 مليون سهم في أغسطس الماضي

وأفصحت ليسيكو مصر، فى 23 أغسطس الماضى، عن قيام صندوق استثمار أيرلندى ”Coronation Africa Frontiers Fund Universal” ببيع جزء من حصته فى الشركة بقيمة 16.7 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح الصندوق المرسَل للبورصة المصرية وقتها، انخفاض حصته من أسهم الشركة عند تلك العملية من 5.05% إلى 2.57% من إجمالى الأسهم.

وجَرَت صفقة البيع على نحو 1.89 مليون سهم من حصة الصندوق، بمتوسط سعر 8.44 جنيه للسهم عبر المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأية أطراف أخرى مساهِمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وتشير البيانات، المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إلى أنه صندوق مؤسس فى أيرلندا، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرّية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية، على عكس صناديق أخرى يطلَق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار بشكل أساسي فى الشركات الأفريقية أو الشركات المؤسسة فى قارات أخرى، وتعتمد فى مصادر عوائدها الأساسية على أنشطة فى أفريقيا.

ليسيكو تسجل خسائر بقيمة 24.5 مليون جنيه فى النصف الأول

شركة «ليسيكو مصر»

وأظهر أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة ليسيكو مصر ارتفاع خسائرها بنسبة 33% إلى 24.5 مليون جنيه، خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021,

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.46 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.23 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة 14 أغسطس الماضى.

وتُعدّ مجموعة ليسيكو أحد أكبر مُصنّعي الأدوات الصحية فى العالم، وأحد أهم منتجى البلاط والسيراميك في مصر ولبنان. وتتواجد مصانع شركات ليسيكو بمدينة الإسكندرية فى مصر ومنطقة كفرشيما بلبنان، وتعدّ علامتها التجارية من أشهر العلامات الصحية بإنجلترا وأيرلندا.

ويعمل لدى ليسيكو أكثر من 6000 شخص، وتنتج ليسيكو ما يزيد على 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و24.8 مليون متر مربع من السيراميك سنويًّا.

وتقول الشركة إن 65.5% من إجمالى إنتاجها يُباع دوليًّا من خلال فروع الشركة بالمملكة المتحدة (Lecico PLC). وتعتمد الشركة على شبكة قوية من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعدّ “ليسيكو مصر” الشركة القابضة لمجموعة شركات ليسيكو التي تضم شركات ليسيكو للصناعات الخزفية، والسيراميك الأوروبي، والسيراميك الدولية، وشركة برج لخلاطات المياه. كما يتبع المجموعة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية، وليسيكو المملكة المتحدة المحدودة (ليسيكو UK)، وليسيكو بلس للتجارة.

كذلك تضم المجموعة شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك، وليسيكو بولندا، وليسيكو جنوب أفريقيا، وليسيكو PLC، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.