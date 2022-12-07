مساهم من عائلة السويدي يرفع حصته في «سبيد ميديكال» بشراء 7.8 مليون سهم

أفصح مساهم من عائلة السويدي عن رفع حصته في شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عبر شراء 7.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح المساهم صادق أحمد صادق السويدي المرسل للبورصة المصرية الأربعاء، ارتفاع حصته في سبيد ميديكال بعد تلك العملية من 4.49% إلى 5.2%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.44 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بشركة السويدي للأسمنت التي تستحوذ على 0.9% من أسهم الشركة.

وتستثمر عائلة السويدى فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (مثل العربية للأسمنت،ابن سينا فارما، إم إم جروب) بصفتهم الشخصية غير الوظيفية المتصلة بشركة السويدى إليكتريك الرائدة فى مجال الصناعات الكهربائية.

سبيد ميديكال : شريف الزيات يبيع 66.6 مليون سهم ويتخارج من الشركة

وأفصح المساهم شريف الزيات في 6 ديسمبر الجارى عن تخارجه من كامل حصته البالغة 6.01% في سبيد ميديكال بما يعادل 66.6 مليون سهم تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.43 جنيه بقيمة إجمالية 28.8 مليون جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض المساهمين المستحوذين على حصة صغيرة من أسهم الشركة لا تتجاوز 0.001%.

وأفصح المساهم إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله في 29 أغسطس الماضي ببيع 8.3 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه لتنخفض حصته من 3.18% إلى 2.4% تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.5 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأى أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وأفصحت سبيد ميديكال فى 4 أغسطس الماضى عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد العدوى ببيع 478.1 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 29.1 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته بعد تلك العملية من 5.21% إلى 0.9%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.61 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور طرف آخر مساهم بنسبة 0.9% من الأسهم.

وأفصحت سبيد ميديكال فى 21 يوليو الماضى عن قيام المساهم حازم فاروق أحمد كمال الفار ببيع 30 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 8.2% إلى 5.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادا أو كيانات ).

السويدى للأسمنت وأتلانتك القابضة رفعا حصتيهما خلال شهر يوليو

سبيد-ميديكال

كما أفصحت الشركة فى 24 يوليو الماضى عن قيام شركة السويدي للأسمنت بشراء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة الأحد.

وارتفعت نسبة مساهمة السويدي للأسمنت المباشرة فى سبيد ميديكال بعد تلك العملية من صفر% إلى 0.9% تقريبا، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة المذكورة بالمساهم صادق أحمد صادق السويدي الذى يستحوذ على 4.5% من الأسهم.

وأفصحت سبيد فى 6 يوليو الماضى عن قيام شركة أتلانتك القابضة بشراء حصة أسهم جديدة إلى حصتها (12.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون جنيه لترتفع حصتها من 13.8% إلى 15.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.5 جنيه، ونفذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أفصحت فى (5 يوليو الماضى) عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدول بشراء 100 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه (0.44 جنيه للسهم) لترتفع حصته من 0.0046% إلى 9.02% من إجمالي الأسهم.

وكشفت إفصاح مواز مرسل للبورصة (5 يوليو) قيام المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء 38.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية 17.7 مليون جنيه لترتفع حصته من 4.55% إلى 8% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.45 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض الأطراف المساهمة فى الشركة تستحوذ على نسبة صغيرة من الأسهم (0.17%).

رئيس مجلس الإدارة السابق يبيع كامل حصته المتبقية بقيمة 62 مليون جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

كما أفصحت الشركة ( 4 يوليو) عن قيام المهندس محمود لاشين (أكبر المساهمين ورئيس مجلس الإدارة سابقا) ببيع كامل حصته المتبقية فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، بيع لاشين 139.2 مليون سهم تمثل 12.55% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم عبر شركات التجارى الدولى للسمسرة والأهلى فاروس وهيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته منذ أشهر (4 يوليو)، وحازم الفار الذى خفّض حصته من (8.2%) إلى 5.5%.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.

سبيد ميديكال تدعو المساهمين لمناقشة زيادة رأس المال بقيمة 111 مليون جنيه

الشركات المقيدة فى البورصة

وتستعد سبيد ميديكال في الوقت الحالى لدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد لمناقشة زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون جنيه تقريبًا.

وأقرّ مجلس إدارة سبيد ميديكال زيادة رأس المال، فى جلسته المنعقدة 1 ديسمبر الجاري، مع تفويض رئيس الشركة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في المكان والموعد المناسب لإقرارها، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الأحد.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 221.8 مليون جنيه حاليًّا إلى 332.7 مليون جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 110.9 مليون جنيه.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 22 نوفمبر الماضى للشروع في إجراءات تنفيذ الزيادة في البورصة المصرية، وتسعى الشركة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة للتنفيذ في الوقت الحالى.