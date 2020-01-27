مساهم سعودي يرفع حصته في ايجيترانس لخدمات النقل إلى 10%

المصرية لخدمات النقل تفصح عن ارتفاع حصة مساهم فيها بعد شراء 82.6 ألف سهم

أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) عن قيام المساهم السعودي رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل بشراء 82.6 ألف سهم لترتفع حصته إلى 10% .

وقالت ايجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن المساهم المذكور اشترى تلك الأسهم بقيمة اجمالية 612 ألف جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.41 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

واشترى نفس المستثمر فى سبتمبر الماضى 2.1 مليون سهم فى (ايجيترانس) بقيمة اجمالية قدرها 15.8 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة آنذاك 7.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

المساهم السعودي رفع حصته في بلتون القابضة إلى 5.2%

ويساهم المستثمر السعودي “رائد مشعل” فى شركات أخرى مدرجة بالبورصة المصرية، منها بلتون المالية القابضة.

وأعلنت بلتون فى وقت سابق عن قيام رائد المشعل بشراء عدد 4.7 مليون سهم فى اكتتاب زيادة رأس المال المصدر لترتفع نسبة مساهتمه إلى 5.2%

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.01 جنيه بقيمة إجمالية 66 ألف جنيه تقريبا، وتم تنفيذها بواسطة شركتي هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وبلتون.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تراجع أرباحها بنسبة 15 % .

ايجيترانس تسجل 30 مليون جنيه أرباحا في 9 أشهر

قفزة بإيرادات ايجيترانس لخدمات النقل واللوجستيات

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 30 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المذكورة مقارنة بنحو 35 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المشار إليه إلى 214.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 187.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 42 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل صافى ربح قدره 77.2 مليون جنيه خلال عام 2017.

وتراجعت مبيعات إيجيترانس إلى 277.8 مليون جنيه خلال 2018 مقابل مبيعات بلغت 352.2 مليون جنيه خلال عام 2017.

أسست شركة ايجيتراس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه، موزعا على 31.21 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) ومساهمين أفراد بنسب مختلفة، من أبرزهم محمد أشرف عمر عمر بنسبة 14.7% ، وفقا لهيكل الملكية المنشور على موقع الشركة الإليكترونى.

وتضم ايجيتراس لخدمات النقل شركتين تابعتين، هما «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة، و«إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.