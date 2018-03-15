مساهم بمستشفى كليوباترا يقترح التبرع للصحة بـ10 ملايين جنيه

رجب عزالدينقالت شركة مستشفى كليوباترا، إن أحد مساهميها طلب مناقشة التبرع لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين جنيه، فى الجمعية العامة العادية، المزمع انعقادها 26 مارس المقبل.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن أحد المساهمين يمتلك أكثر من 5% من الأسهم، أبدى رغبته فى إضافة موضوع التبر

رجب عزالدين

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن أحد مساهميها طلب مناقشة التبرع لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين جنيه، فى الجمعية العامة العادية، المزمع انعقادها 26 مارس المقبل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن أحد المساهمين يمتلك أكثر من 5% من الأسهم، أبدى رغبته فى إضافة موضوع التبرع لوزارة الصحة إلى جدول أعمال الجميعة، لدعم استكمال البنية الأساسية لإحدى وحدات الرعاية الأساسية بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا إلى 118.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل 89.4 مليون خلال 2016، بارتفاع 32%.

وقفزت إيرادات الشركة ارتفعت إلى 1.12 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة بـ 864.4 مليون جنيه في 2016، بزيادة 30%.

واعتمد مجلس الإدارة، فى فبراير الماضى، تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 125 مليون جنيه، مقدم من البنك التجاري الدولي، في إطار رفع كفاءة المستشفيات الحالية، وتجديدها لتقديم أفضل خدمة رعاية صحية للمرضى.