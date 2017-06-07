مساهمين في بيتومود يتقدمان بعرض شراء إجباري لأسهمها

قالت الشركة الحديثة للمواد العازلة- مودرن (بيتومود) إنها تلقت إخطارا من بعض مساهميها من أعضاء مجلس إداراتها تفيد بتوقيعهما على اتفاق للتقدم بعرض شراء إجباري مشترك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” يتراوح سعر السهم فى العرض المذكور ما بين 0.73 جنيه مصري و0.80 جنيه للسهم وذلك حسب دراسة مقدمى العرض المالية النهائية في هذا الشأن”

وأشار البيان إلى أسماء المساهمين المذكورية وهما محمد وليد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي بن حسن بن علي دايخ عضو مجلس إدارة.

وتقوم الشركة حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية للتقدم بملف عرض الشراء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية.

ويبلغ رأسمال الشركة 119 مليون جنيه، موزعا على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.