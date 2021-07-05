مساهمو «كريدي أجريكول» يوافقون على زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

وافق مساهمو بنك كريدي أجريكول مصر على زيادة رأسماله المصدر من 1.24 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.75 مليار جنيه بطريقة الأسهم المجانية. وقال كريدي أجريكول، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن هذه الزيادة ستموَّل من الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال بقيمة 3.6 مليار جنيه، إضافة احتياطات أخرى بقيمة 128 مليون جنيه.

ورفع البنك الفرنسى رأسماله المرخص به، خلال فبراير الماضى، من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه.

ويستحوذ بنك كريدي أجريكول فرنسا على 47.39% من إجمالى أسهم الفرع المصرى، كما تستحوذ شركة كريدى أجريكول كوربريت آند إنفستمنت بنك على 13.07%.

كذلك تستحوذ شركة على رولا آى جى بى للاستثمار، المملوكة لرجل الأعمال على حسن دايخ، على نسبة 7.16%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم أقل من 5% فى البورصة المصرية.

كريدي أجريكول يسجل أرباحًا 1.3 مليار جنيه في 2020

بنك كريدى أجريكول

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافى أرباحه إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال 2019.

وكشفت القوائم المجمعة للبنك تراجع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 5.1 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بعوائد قدرها 5.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

وكذلك انخفضت تكاليف الودائع والمصروفات المشابهة 2.2 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بتكاليف قدرها 2.8 مليار جنيه خلال عام 2019.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة لكريدى أجريكول الأم، نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، سواء فى ناحية الأرباح أو الإيرادات أو التكاليف.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 7.2% خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

وسجل البنك صافى ربح بلغ 2.36 مليار جنيه في 2019، مقابل صافى ربح بلغ 2.2 مليار جنيه في العام السابق.

البنك يتنازل عن قطعة أرض للمجتمعات العمرانية مقابل 100 مليون جنيه

ووافق مساهمى البنك، فى عمومية 10 ديسمبر الماضى، على التنازل عن قطعة أرض مملوكة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقابل 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتنازل عنها حوالى 25 ألف متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة.ووافق مجلس إدارة البنك فى 30 سبتمبر الماضى على إتمام التنازل عن تلك القطعة، مع عرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين.

وقال البنك إن تلك القطعة سيتم التنازل عنها لصالح شركة أبراج للتطوير العمرانى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بناء على طلب جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ويسعى كريدى أجريكول لزيادة عدد فروعه إلى 85، بافتتاح 5 أفرع جديدة جميعها Banki Store، التى تعتمد على القنوات الإلكترونية وتقليل التعاملات التقليدية عبر الفروع.

كما يستهدف البنك زيادة حصته فى السوق المحلية وتمويل المشروعات بنسبة 59% خلال 3 أعوام مقبلة، وفقا لتصريحات نقلتها “المال” عن العضو المنتدب فى وقت سابق.