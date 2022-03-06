مساهمو «فوري» يوافقون على مضاعفة رأس المال 1.7 مليار جنيه

فوري للمدفوعات الإلكترونية تفصح عن موافقة الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس المال بقيمة 800 مليون جنيه

وافق مساهمو شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فى آخر اجتماع جمعية عامة (3 مارس) على مضاعفة زيادة رأس المال المصدر 1.7 مليار جنيه.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن الجمعية العامة للمساهمين وافقت على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه تقريبا، كما وافقت على زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق (6 فبراير) إلى أن هذه الزيادة سيجرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم تسدد نقدا عبر اكتتاب قدامى المساهمين.

وحصلت فوري فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

فوري تطلق صندوق استثمار يومي للأفراد بالتعاون مع «مصر كابيتال»

خليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال

وأعلنت فوري في 23 يناير الماضى عن إطلاق أول صندوق استثمار يومي آمن للمستثمرين الأفراد بالتعاون مع شركة مصر كابيتال.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث اعتماده على التكنولوجيا المالية المقدمة منها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد على مستوى كل أرجاء مصر.

ويمنح الصندوق الذي يحمل اسم “فوري يومي” عائدا تراكميا يوميا بالجنيه للمستثمرين فيه، وجرى فتح باب الشراء والاسترداد بالصندوق اعتبارا من يوم 30 يناير الماضى بحد أدنى 500 جنيه كاستثمار مبدئي.

ويتيح الصندوق لمستثمريه استخدام منافذ فوري المتعددة على مستوى الجمهورية في عمليات الشراء والاسترداد، بما في ذلك فروع فوري بلس البالغة 160 فرعا، إضافة إلى ماكينات فوري المنتشرة حول الجمهورية والتي يتجاوز عددها ربع مليون ماكينة.

كما سيتيح الصندوق إمكانية استخدام تطبيق “MY Fawry” فى عمليات الشراء والاسترداد أيضا، بما يسهل على المستثمرين عمليات التداول بالصندوق.

وقال أشرف صبرى الرئيس التنفيذى للشركة إن هذا الصندوق يعتمد كليا على التكنولوجيا المالية بما يجعله الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف صبرى أن فكرة تأسيس الصندوق تتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى لدى أطياف الشعب المصري كافة.

من جانبه، قال خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال-التابعة لبنك مصر-إن شركة فوري لديها قاعدة عملاء تتخطى 30 مليون عميل بما يجعلها شريكا مثاليا لأي منتج استثماري جديد مخصص للمستثمرين الأفراد.

وأضاف أن إطلاق هذا الصندوق سيساهم فى تطوير سوق أدوات الدين المصرى عبر تقديم منتجات جديدة ومختلفة تتيح لمستثمرين جدد فرصة الدخول إلى هذا السوق الذى يشهد نموا وتطورا كبيرا بفضل دعم جهود الحكومة المصرية والدور الفعال للرقابة المالية.

فورى تدرس طرح جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن خطط لإدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (20 يناير ) إن هذه الإدراج سيجرى فى شكل إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيت طرحها بعد.

وطرحت فورى جزءا من أسهمها في البورصة المصرية يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه في البورصة المصرية، وهي أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح في مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

كما رفعت رأسمالها مرة ثانية في 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة.

تصدر قطاع المدفوعات فى مصر بحجم تعاملات 11 مليار جنيه عام 2021

شركة فوري

وتصدرت شركة فورى قطاع المدفوعات الرقمية بمصر بحجم تعاملات بلغ 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (30 يناير ) إن هذه الطفرت تحققت عبر تطبيق “Fawry accept” الذي تتيحه للشركات للمدفوعات عبر الإنترنت، إضافة إلى ماكينات الشركة المنتشرة حول الجمهورية.

وسجل التطبيق تعاملات بقيمة 5 مليارات جنيه عبر الإنترنت خلال عام 2021، بينما سجلت ماكينات فوري تعاملات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال نفس العام.

وأطلقت الشركة عام 2015 تطبيق”Fawry pos ” لتسهيل خدمات الدفع عبر الإنترنت بالنسبة للشركات والأفراد، ثم أتاحت استخدام تطبيق “Fawry accept” عبر البوابة الإلكترونية منذ 2018.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة إن قطاع المدفوعات الرقمية أصبح بالغ الأهمية لدوره في تعزيز التكنولوجيا المالية بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف صبري أن شركته تخطط لتقديم مزيد من خدمات وحلول الدفع غير النقدي غير المكلفة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي بحول عام 2030.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تنفيذ 858.8 مليون معاملة بقيمة 90.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي.

وكشفت قوائم الشركة المالية المجمعة المرسلة للبورصة في 15 نوفمبر الماضي، ارتفاع صافى أرباحها 193 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافي ربح قدره 145.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ، مقارنة بإيرادات بلغت 892.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كذلك ارتفعت تكاليف الشركة إلى 517.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة مع تكاليف بلغت 404.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ، ارتفاع صافى أرباحها 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع صافى ربح قدره 122.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.124 جنيه بنهاية سبتمر 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.121 جنيه للسهم بنهاية سبتمبر 2020 ، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة.