مساهمو «دايس» يوافقون على دراسة جدوى زيادة رأسمالها بقيمة 265 مليون جنيه

وافق مساهمو شركة دايس للملابس الجاهزة، على دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر والشروع فى اكتتاب الزيادة بقيمة 265 مليون جنيه .

وقالت دايس للملابس فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن اجتماع الجمعية العامة اعتمد أيضا زيادة رأس المال المرخص به إلى 500 مليون جنيه ومبرراته.

وحصلت الشركة فى 9 ديسمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية لنشر تقرير زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 265 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين.

وألزمت الرقابة المالية دايس للملابس بنشر تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل مستشار مالى مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بخسمة أيام على الأقل.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 16 نوفمبر الماضى دراسة الجدوى المعدة حول أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به للشركة.

وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها المرخص به من 300 إلى 500 مليون جنيه، بينما تعتزم رفع رأسمالها المصدر من 106 ملايين إلى 371 مليون جنيه بزيادة ضخمة قدرها 265 مليون جنيه تمول عبر اكتتاب المساهمين القدامى.

وكلفت الشركة فى وقت سابق المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لعملية زيادة رأس المال.

وانتهت دراسة قيمة عادلة سابقة صادرة عن سوليد كابيتال للاستشارات المالية (25 مايو الماضى)، إلى تقييم سهم الشركة بنحو 2.7 جنيه بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

دايس للملابس تحولت للربحية بقيمة 19 مليون جنيه في 9 أشهر

دايس للملابس

وأظهرت آخر نتائج أعمال نصفية للشركة تحولها للربحية بتحقيق 19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 92.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليه، مقارنة بمبيعات قدرها 837.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة تحول الشركة للربحية بتحقيق 5.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 56.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 666 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بمبيعات قدرها 445 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 548 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 393 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، تقلص خسائرها 13.6 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

واعتمد مجلس الإدارة فى 2 سبتمبر الماضى، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة، كما فوض رئيسه لدراسة مصادر تمويل للشركة بما فى ذلك زيادة رأس المال بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تحولها للخسارة بقيمة 54.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 120.8 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بمبيعات قدرها 1.5 مليار جنيه خلال 2019، وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة( 19 أبريل الماضى).

كما تراجعت تكاليف النشاط إلى مليار جنيه تقريبا خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

توقعات بتحول الشركة للربحية خلال عام 2021

وتوقعت دايس فى وقت سابق تحول نتائج أعمالها إلى الربحية مرة أخرى بداية من الربع الأول من عام 2021، بدفع الجانب التصديرى (مازالت نتائج العام الماضى فى مرحلة التجميع والإعداد).

وحصلت دايس على مستحقات من برنامج دعم الصادرات بقيمة 62 مليون جنيه ضمن مبادرة وزارة المالية لسداد جزء من مستحقات المصدرين فوريا فى ظل ظروف كورونا.

وقالت الشركة إنها استخدمت هذا المبلغ فى تخفيض مديونياتها لدى البنوك، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تحسن الصادرات إلى الخارج خلال العام الجارى.

وتصدر الشركة منتجاتها من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية، والأسواق الأوروبية بشكل رئيسى منذ سنوات.

ونوهت الشركة إلى أن السوق المحلية ما زالت تستوعب خطط التوسع بما دفعها إلى استهداف الانتشار فى أكثر من محافظة.

دايس تخطط لافتتاح 52 فرعا جديدا على مستوى الجمهورية

ناجى توما دايس للملابس الجاهزة

وأعلنت دايس للملابس فى يناير الماضى عن خطة توسعية تستهدف افتتاح 52 فرعًا جديدًا على مستوى المحافظات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (25 يناير الماضى)، إن هذه الخطة تستهدف افتتاح فرع كل أسبوع يعمل بنظام الفرنشايز فى محافظات مختلفة.

ويترجم نظام franchise فى العربية بنظام الامتياز، هو اتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز حق استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى لطرف آخر، مقابل اتفاق مالي بين الطرفين.

ويمكن هذا النظام متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقا لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبة مرة واحدة، إضافة نسبة من إيرادات المبيعات.

تأسست دايس عام 1997، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمّرة وقطاع الملابس وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة فى محافظة القاهرة ولديها مصنعا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الأخوين ماجد سمير توما توماس، وناجي سمير توما توماس، إضافة إلى مساهمات أخرى لأفراد ومؤسسات.