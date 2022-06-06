مساهمو «جي بي أوتو» يوافقون على تأسيس شركتين فى مصر وكينيا

وافق مساهمو شركة “جي بي أوتو” لصناعة السيارات، فى اجتماع الجمعية العامة العادية (5 يونيو)، على قرار تأسيس شركتين جديدتين؛ إحداهما فى كينيا، والأخرى في مصر.

وقالت جي بي أوتو، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الاثنين، إن الجمعية العامة وافقت على تأسيس الشركتين بأغلبية 99.7% من إجمالى أصوات الأسهم الحاضرة للاجتماع.

كما وافقت العمومية على تخفيض رأس المال المصدر إلى 1.08 مليار سهم عبر إعدام أسهم خزينة مع تعديل المادتين (6و7) من النظام الأساسى لإدراج التعديل.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 14 أبريل الماضى، على الاشتراك في تأسيس شركة “جي بي أوتو كينيا”، وشركة “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر”، على أن يجرى عرض أمرهما على الجمعية العامة للمناقشة والاعتماد.

جي بي أوتو تدرس البدائل المتاحة لمساهمتها فى شركة هولندية تابعة

رءوف غبور رئيس مجلس الإدارة

وكلفت جي بي أوتو، فى 22 فبراير الماضى، شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لمساهمتها فى شركة ”MNT BV” الهولندية التابعة.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن شركة أرقام كابيتال ستقوم بدراسة هذه الخيارات لصالح شركتها التابعة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة الهولندية).

وأشارت الشركة إلى أن كل الخيارات تحت الدراسة (تنفيذًا وعدمًا)،وسيجري الإفصاح عن نتائجها النهائية فور الانتهاء منها، وفقًا للإفصاح.

وأعلنت جي بي أوتو، فى 15 أغسطس الماضى، عن إتمام صفقة بيع جزء من حصتها فى شركة ”MNT BV” الهولندية للاستثمارات بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن عملية البيع تمت بشكل نهائى بعد استيفاء بعض الشروط القانونية والإجرائية المتفق عليها سابقًا.

وأفصحت غبور، فى 11 أبريل الماضى، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقا مع صناديق استثمار أجنبية لبيع 5% من حصتها فى الشركة الهولندية المذكورة.(لم يذكر الإفصاح أسماء تلك الصناديق).

وانخفضت حصة جي بى غبور ( غير المباشرة ) فى شركة”MNT INVESTMENTS BV” الهولندية إلى 57.26% بعد هذه العملية .

يشار إلى أن الشركة الهولندية المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، و(مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط.

كما تسهم تلك الشركة بحصص أقل فى شركات أخرى فى مجالات التكنولوجيا المالية والنقل التشاركى، وفقًا لما جاء فى الإفصاح المرسل للبورصة.

غبور استحوذت على شركتين في 2020 إحداهما في الإسكان والأخرى في التأمين

واستحوذت شركة تابعة لجى بى أوتو فى 21 ديسمبر قبل الماضى (2020) على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاونى

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه الصفقة تمّت من خلال شركة جى بى كابيتال؛ ذراع الخدمات المالية غير المصرفية الممولكة لها بالكامل. وتبلغ قيمة الصفقة 73 مليون جنيه.

وذكر رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، أن هذه الصفقة تأتى فى إطار تطلع شركته للعمل بالسوق العقارية المصرية والتى تزخر بمقومات نمو واعدة- على حد قوله.

وأضاف غبور أن إتمام الصفقة يتمشى أيضًا مع خطة المجموعة فى تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى والتخصيم والتمويل العقارى والتوريق وغيرها، وفقًا للإفصاح.

وتعدّ “نيو سيتى” للإسكان والتنمية أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات الإسكان التعاونى، وتمتلك الشركة مشروعين سكنيين فى الوقت الحالى أحدهما فى مدينة السادس من أكتوبر، والثانى بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وأطلقت الشركة المشروع الأول ”مدينة نيو سيتى” عام 2007 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع، بينما يمتد المشروع الثانى على مساحة 800 ألف متر مربع بمحافظة قنا بصعيد مصر.

كما استحوذت “جى بى أوتو”، فى 17 أغسطس من نفس العام 2020، على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” للتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبًا بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس.

ونُفذت الصفقة من خلال شركة “جى بي كابيتال” التابعة لجى بى أوتو من ناحية، وشركة فاينانس التابعة لهيرميس.

وتوقعت الشركتان أن يثمر هذا الاستحواذ عن تنمية باقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، من خلال توفير قاعدة للتوسع بأعمال الشركتين في قطاعات جديدة بالسوق المصرية.

أوتو أغلى علامة تجارية في السيارات بأفريقيا لعام 2021

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وصنف تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» شركة “جى بى أوتو»، كأغلى علامة تجارية فى صناعة السيارات فى أفريقيا لعام 2021 متفوقة على جميع شركات السيارات المصرية والأفريقية والعربية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

كما تمتلك وكالات حصرية لشاحنات وحافلات فولفو، شاحنات سينوتراك، متسوبيشي فوسو، إس دي إل جي، أكسا، وآي تي أو.

جازبرومنيفت، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، دياموند باك، افون، دوبل كوين، جراندستون، جوديير، جامبو، ومونروه.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

كما تضم الشركة قطاعًا لأنشطة التمويل يضم تحت مظلته خمس شركات تابعة، تم تأسيسهم بغرض تقديم حلول التمويل لكل عملاء الشركة من كبرى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة و التمويل متناهي الصغر.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوكة لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

جي بي أوتو تقفز بإيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال عام 2021

غبور أوتو للسيارات

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج جي بي أوتو المجمعة المرسلة للبورصة (27 فبراير الماضى)،ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 25.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 18.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع الخسائر إلى 2.4 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 9 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.

وقالت جى بى أوتو إن نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى الأداء القوى لكافة قطاعاتها التشغيلة وارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها المتنوعة.

وقالت رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت أعلى نتائج أعمال فى تاريخها خلال الربع الأخير من العام مسجلة مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه خلال هذا الربع منفردا (سبتمبر -ديسمبر 2021).

وارتفعت إيرادات قطاع المركبات بالشركة إلى 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير فقط بنسبة نمو 30.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما سجلت إيرادات نفس القطاع على مدار العام حوالى 24.9 مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو سنوى 38.7% عن العام السابق 2020.