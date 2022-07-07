مساهمو «القاهرة للاستثمار» يوافقون على برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه

وافق مساهمو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى اجتماع عمومية 3 يوليو الجارى على برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تعادل 2 مليار جنيه بالتنسيق مع شركة المجموعة المالية للتوريق.

وفوض مساهمو القاهرة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الاجراءات اللازمة لإصدار سندات التوريق وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بقيد السندات لدى شركة مصر المقاصة وإدارة البورصة المصرية.

وأبدى مجلس إدارة الشركة فى 8 يونيو الماضى موافقة على مقترح برنامج إصدار سندات توريق طويلة الأجل بقيمة إجمالية تعادل 2 مليار جنيه على أن يعرض على الجمعية العامة للمساهمين لإقراره.

ويشمل المقترح إصدار سندات توريق طويلة الأجل على مدار ثلاث سنوات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يجرى استخدام حصيلتها فى الأغراض التى تتحددها الجمعية العامة للشركة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة (8 يونيو).

وفوضت الشركة مجلس الإدارة في اختيار توقيت طرح الإصدار الأول من السندات بقيمة 800 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة التوريق والجهات المعنية واستيفاء الإجراءات المطلوبة للإصدار.

القاهرة للاستثمار تمتلك 22 مدرسة فى مصر إلى جانب جامعة بدر وأسيوط

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة بدر بمدينة أسيوط.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة (وافقت الشركة في 26 مايو الماضي على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه)

تحالف مع السويدى يدخل فى شراكة لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى (18 أغسطس) عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدان لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

كما أعلنت فى فبراير من نفس العام (2020) عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ العام الماضى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وخاطبت الشركة فى يونيو الماضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية .

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.