مساهمو القاهرة التخصصي يرفضون عرض استحواذ كليوباترا

شريف عمر:رفض كبار المساهمين بمستشفى القاهرة التخصصى الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة مستشفى كليوباترا التخصصى للاستحواذ على كامل أسهم المستشفى.وكانت كليوباترا قد أعلنت فى ديسمبر الماضى، إيداع مشروع عرض الشراء الإجبارى، للاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصى بسعر 110 جنيهات للسهم، ووافقت الرقاب

شريف عمر:

رفض كبار المساهمين بمستشفى القاهرة التخصصى الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة مستشفى كليوباترا التخصصى للاستحواذ على كامل أسهم المستشفى.

وكانت كليوباترا قد أعلنت فى ديسمبر الماضى، إيداع مشروع عرض الشراء الإجبارى، للاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصى بسعر 110 جنيهات للسهم، ووافقت الرقابة المالية منذ شهر على العرض، والذى انتهت فترة سريانه بنهاية جلسة تداول اليوم بموافقة 5.5 ألف سهم فقط على العرض وهى ما تمثل أقل من 1% من الأسهم المراد شراؤها.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة فى تصريحات لـ” المال” إن كلا من السيد حسن المساهم الرئيسى بالقاهرة التخصصى وبنك فيصل الإسلامى لم يوافقا على العرض وفضلوا الاحتفاظ بملكية اﻷسهم وعدم التخارج، فيما تدرس كليوباترا حاليا شراء الأسهم المعروضة للبيع من صغار المساهمين أو اتخاذ قرار آخر.

وتولت كلً من المجموعة المالية هيرمس لتولِّى مهام المستشار المالى للصفقة، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات المالية، مهام المستشار القانونى للصفقة.

وكانت كليوباترا تسعى للاستحواذ على الحصة المتبقية فى “القاهرة التحصصى” والتى تبلغ 1.2 مليون سهم 47.2% من رأسمال الأخيرة، فى حين تملك كليوباتار 53% من رأسمال القاهرة التخصصى.

جدير بالذكر أن آخِر هيكل ملكية متوافرًا لشركة مستشفى القاهرة التخصصى قبل شطبها من البورصة، يتوزع بواقع: %18.7 للسيد حسن موسى، و%12.9 لمحمد طارق حسن زاهد، و%7.3 للدكتور محمود كامل، و%5.5 لبنك فيصل الإسلامى، و%53 لـ«كير هيلثكير» التابعة لـ«أبراج»، فيما يبلغ رأسمال المستشفى 27 مليون جنيه، موزَّعًا على 2.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأشارت المصادر إلى أن كليوباترا مستمرة فى مفاوضاتها للاستحواذ على مستشفيين جديدين بالقاهرة وآخر بالصعيد، وسيتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام الحالى.